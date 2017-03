Jahna-Löthain soll zu Meißen kommen Weil die Gemeinde Käbschütztal am Ende ist, will der Stadtrat einen Teil davon eingemeinden.

Für die Stadt Meißen ist die Altgemeinde Jahna-Löthain für eine Eingliederung geeignet. © Symbolbild/Hübschmann

Falls die entsprechenden Verhandlungen zügig vorankommen, will die Stadt Meißen zum 1. Januar 2018 die Altgemeinde Jahna-Löthain ins Stadtgebiet eingliedern. Das will der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch beschließen. Derzeit ist Jahna-Löthain noch Teil der Gemeinde Käbschütztal, die sich aber auflösen wird.

Ähnliche Vorgespräche von Käbschütztal mit den Nachbarkommunen Klipphausen, Nossen und Lommatzsch hat es bereits gegeben. Der Stadtrat Meißen hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller Fraktionen gebildet, die am 14. Februar erstmalig zusammengekommen war.

In einer ersten Sichtung wurden dabei Unterlagen zur kommunalen Infrastruktur und Finanzausstattung der Gemeinde Käbschütztal ausgewertet. „Die Gemeinde besitzt keinen ausgeglichenen Haushalt und ist von sich aus auch nicht mehr in der Lage durch Ausgabenkürzungen und Einnahmeerhöhungen einen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung ist es geboten die Gemeinde ganz oder teilweise an angrenzende Städte/Gemeinden einzugliedern“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Stadtrates am Mittwoch.

Für die Stadt Meißen ist die Altgemeinde Jahna-Löthain für eine Eingliederung geeignet. In dem Gebiet befinden sich als gemeindliche Einrichtungen zwei Feuerwehrgerätehäuser und eine Kindertagesstätte. Des Weiteren existieren 59,2 km an gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen. Die Altgemeinde hat ca. 1 577 Einwohner. Es sind investive Schulden in Höhe von 826 679 Euro konkreten Objekten zuordenbar. Hinzu kommen noch Schulden aus in Anspruch genommenen Kassenkrediten. Vor einer möglichen Eingliederung müssen dieser der Gemeinderat Käbschütztal und der Stadtrat Meißen zustimmen. „Die Bürger des betroffenen Gebietes werden vor Beschluss angehört.“

Finanzielle Auswirkungen: Mit der Angliederung der Altgemeinde Jahna-Löthain muss die Stadt Meißen deren Verbindlichkeiten übernehmen, erhält aber im Gegenzug auch 871 000 allgemeinen Schlüsselzuweisungen jährlich vom Kreistag, abzüglich Kreisumlage. (SZ/ul)

