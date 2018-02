Jagdstände abgefackelt

Die Feuerwehr löscht eine brennende Kanzel bei Papstdorf. Foto: Marko Förster © Marko Förster

In der Nacht zu Sonnabend gingen mehrere Jagdkanzeln in der Nähe von Papstdorf in Flammen auf. Polizisten entdeckten die brennenden Hochsitze kurz nach Mitternacht in der Nähe der Pionierlagerstraße bei einer Streifenfahrt. Zwei von vier angezündeten Kanzeln brannten vollständig ab. Die anderen beiden konnten die Beamten mithilfe eines Feuerlöschers gerade noch retten. Als Brandbeschleuniger haben die Täter offenbar Kohlenanzünder verwendet, Teile davon konnten die Ermittler vor Ort sicherstellen.

Die Jagdeinrichtungen standen mehrere hundert Meter voneinander entfernt an einem Waldrand in dem Gohrischer Ortsteil. Die alarmierten Feuerwehrleute aus Papstdorf und Kleinhennersdorf löschten schließlich die Reste der zwei komplett in Flammen stehenden Kanzeln. Doch die Zündler waren offenbar auch auf der anderen Elbseite unterwegs. In der gleichen Nacht brannten laut Polizeiangaben zwei weitere Jagdkanzeln in Waltersdorf bei Bad Schandau. Das macht insgesamt sechs angezündete Hochsitze in einer Nacht. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach Polizeiangaben auf etwa 5 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Holzstapel brennt eine Nacht zuvor

Erst eine Nacht zuvor brannte ein großer Holzstapel am Ortsausgang von Mittelndorf in Richtung Lichtenhain. Unbekannte hatten dort an einem Wanderparkplatz abgelagerte Baumstämme angezündet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, der Kriminaldienst ermittelt.

Die aktuellen Vorfälle erinnern an eine Brandserie von vor drei Jahren. An einem Freitagabend Ende März 2015 brannte zunächst eine Scheune in Lichtenhain. In der gleichen Nacht ging eine Jagdkanzel bei Waltersdorf in Flammen auf, danach ein Holzstapel wieder in Lichtenhain. In den folgenden beiden Nächten des Wochenendes damals brannten Hochsitze in Lichtenhain sowie auf einem Feld zwischen Cunnersdorf und Ehrenberg. (mit SZ/dis)

Wer hat im Zusammenhang mit den Bränden etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter: 0351 4832233.

