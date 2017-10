Jagdhund stört das Abfischen In Reinhardtsgrimma nahm der Rüde zweimal ein Bad – unfreiwillig.

Mit einem ihrer Köcher halfen die Fischer dem Hund, aus dem Teich hinauszuklettern. © Daniel Förster

Beim Abfischen in Reinhardtsgrimma am Sonnabend hat ein ausgebüxter Jagdhund für Aufsehen gesorgt. Der Vierbeiner hat am Vormittag zweimal hintereinander einen Satz in den Dorfteich gemacht. Völlig enthemmt sprang er an der einzigen Stelle ohne Zaun mit einem Satz in den Teich, direkt ins Fangnetz, während daneben die Leute nach Lachsforellen und Stören anstanden. Da den Teich eine Mauer mit Absatz einsäumt, kam der Ausreißer ohne fremde Hilfe nicht mehr aus dem Wasser. Zunächst war er einige Runden im Teich geschwommen, bevor ihn der Bruder des Gewässerpächters einfangen konnte, allerdings nicht ohne selbst nass zu werden – er war bei der Rettungsaktion ins Wasser gefallen. Nach kurzer Zeit machte der Vierbeiner wieder einen Sprung ins Wasser.

„Ich habe ihm einen Köcher gereicht“, berichtet Fischzüchter Jürgen Weidig, dem es gelang, den Hund trockenen Fußes wieder ans Ufer zu bekommen. Kurz darauf war der Hundebesitzer eingetroffen, der den Ausreißer an sich nahm. „Das war seit Jahren die spektakulärste Aktion beim Abfischen“, sagt Fischzüchter Jürgen Weidig. Er wird am 21. und am 28. Oktober erneut das Fangnetz auswerfen. (df)

zur Startseite