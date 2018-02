Jagdhochstände in Flammen Eine Polizeistreife entdeckte die brennenden Kanzeln. Um die Zündler zu finden, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

In den Resten der abgebrannten Kanzeln kamen auch Brandbeschleuniger zum Vorschein.

Bad Schandau/Gohrisch. Am Wochenende wurden mehrere Jagdkanzeln in der Nähe der Pionierlagerstraße bzw. Querweg angezündet. Entdeckt wurden die zum Teil schon brennenden Hochstände bei Papstdorf in der Sächsischen Schweiz in der Nacht zum Sonnabend von zwei Polizisten auf Streifenfahrt. Zwei der vier Kanzeln brannten ab, die anderen zwei konnten die Beamten mit Hilfe eines Feuerlöschers retten und die gefundenen Brandbeschleuniger löschen. Die Jagdeinrichtungen standen mehrere hundert Meter auseinander an einem Waldrand. Kameraden der Feuerwehren aus Papstdorf und Kleinhennersdorf löschten schließlich die beiden brennenden Jagdhochstände.

Der Schaden an den angezündeten Kanzeln beträgt nach Polizeiangaben rund 5 000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen – und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Erst im Frühjahr vor knapp drei Jahren waren mehrere Jagdkanzeln ebenfalls in der Region Bränden zum Opfer gefallen, Unbekannte hatten die aus Holz gebauten Hochstände absichtlich angezündet.

Eine Nacht zuvor hatten abgelagerte Baumstämme bei Mittelndorf gebrannt. Auch dort geht die Polizei von Brandstiftung aus. (SZ/mf)

