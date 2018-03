Jagdgenossenschaft tagt in der „Quellendiele“

Alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Leippe-Torno sind zur jährlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft Leippe-Torno eingeladen. Diese findet am Freitag, dem 9. März, um 18 Uhr in der Gaststätte „Quellendiele“ in Lauta statt. Daran erinnert Jagdvorsteher Joachim Zschiesche. Auf der Tagesordnung dieser nicht öffentlichen Versammlung stehen unter anderem die Berichte der Jagdpächter und des Jagdvorstehers sowie die Entscheidung über den Haushaltsplan des Jagdjahres 2018/2019. Die Veranstaltung klingt wie gewohnt bei einem Abendessen in gemütlicher Runde aus. (red/rgr)

