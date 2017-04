Jagd auf Hausböcke In der Kita See sitzen Schädlinge unterm Dach. Um sie loszuwerden, schließt die Einrichtung im Juli.

Die Kita in See hat Holzwürmer im Dach. © André Schulze

Am Donnerstagabend trafen sich die Eltern der Kita See, aber diesmal in der Grundschule See. Sie folgten einer geheimnisvollen Einladung ohne Angabe von Gründen mit der dringlichen Bitte zur Teilnahme. Die Aufklärung folgte schnell, sachlich und ausführlich. Kita-Leiterin Doreen Proske, Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und Steffi Mütze, Leiterin im Amt für Liegenschaften der Stadt Niesky, informierten über ein wichtiges Vorhaben, das eine Schließzeit von zwei Wochen erfordert. Unterstützt wurden sie von Marco Müller, dem Geschäftsführer der Firma Groli aus Dresden, die auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist. Im Sommer 2014 wurde in der Dachkonstruktion ein Befall durch Holzwürmer, auch Hausbock, festgestellt. Seitdem waren zweimal im Jahr ein Sachverständiger für Holzschutz und Statiker zur Prüfung vor Ort.

Seit Januar ist der Schädlingsbefall allerdings wieder aufgetreten, nun werden stärkere Maßnahmen ergriffen. Man entschied sich für eine computergesteuerte Begasung. Das soll im Juli 14 Tage dauern, vom 15. bis 30 Juli. Zwei Tage lang wird die Kita eingepackt, wie beim Verhüllungskünstler Christo. Dann wird ein toxisches Gas eingeblasen, das 72 Stunden wirken muss. Es gibt mehrere Eingasstellen, Lüfter zum Umwälzen und ganz viele Messstellen sowie Probebehälter mit Test-Schädlingen. Danach wird eine Woche lang gelüftet. Das Gas soll bei Kontakt mit Luftsauerstoff restlos zerfallen. Es hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen. In einer Kirche dauere die Belüftung einen Tag, in einem Wohnhaus zwei Tage. Bei der Kita in See gehe man mit sieben Tagen also auf Nummer sicher. Danach ist das Gebäude wieder gefahrlos begehbar.

Der Zeitpunkt der Aktion wurde mit Bedacht gewählt. Man rechnet damit, dass ohnehin viele Kinder mit ihren Eltern im Urlaub sind. Es ist die vierte und fünfte Woche der Sommerferien. Der Hort hat Schließzeit sowie die Seer Außenstelle in Kosel. Für jene ohne Ausweichmöglichkeit könnte eine Gruppe in Kosel eingerichtet werden. Auch die Möglichkeit, den Hort der Grundschule zu nutzen,wurde geprüft. Das sei aber unpraktisch für die Kinder der Krippe, schon für den Toilettengang, denn der Hort liegt unterm Dach. (as)

zur Startseite