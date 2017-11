Järvenpää tritt zurück Die Lausitzer Füchse müssen sich überraschend einen neuen Trainer suchen. Ausreichend Bewerber gibt es aber schon.

Hannu Järvenpää war seit gut anderthalb Jahren Trainer der Lausitzer Füchse. Foto: R. Michael

Diese Nachricht aus Weißwasser traf die Eishockey-Fans am Donnerstag wie ein Schlag: Hannu Järvenpää tritt als Trainer der Lausitzer Füchse zurück. „Unser Team arbeitet hart, trainiert gut und hat in jedem Spiel den Willen zu gewinnen. Trotzdem stimmen die Ergebnisse nicht“, begründete der Finne seine überraschende Entscheidung. Für ihn sei die einzige Möglichkeit, um die Köpfe frei zu bekommen, „ein kompletter Neustart mit einem neuen Coach“.

Järvenpää war im Sommer 2016 nach Weißwasser gekommen und hatte das Team in seiner ersten Saison ins Play-off-Viertelfinale geführt. Dafür wurde der 54 Jahre alte Finne als „Trainer des Jahres in der DEL 2“ geehrt. Doch nach den Abgängen vieler Leistungsträger wie Stürmer Dennis Swinnen und Verteidiger Patrik Parkkonen ließ sich der Erfolg in der neuen Saison nicht wiederholen. Nach 21 Partien liegen die Füchse auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dennoch wollte Dirk Rohrbach den Coach noch umstimmen – vergebens.

Inzwischen gehen bei dem Geschäftsführer minütlich Bewerbungen für die Järvenpää-Nachfolge ein. „Wir werden uns aber die nötige Zeit für eine Entscheidung nehmen“, sagte Rohrbach. Bis dahin übernimmt Assistenzcoach Robert Hoffmann die Aufgaben des Cheftrainers.

