Järvenpää bleibt Füchse-Trainer Die Lausitzer Füchse behalten ihre Trainer Hannu Järvenpää und Co Robert Hoffmann. Der Chefcoach hat in Weißwasser noch einiges vor.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hannu Järvenpää bleibt Trainer der Lausitzer Füchse. © Thomas Heide Hannu Järvenpää bleibt Trainer der Lausitzer Füchse.

Auch Co-Trainer Robert macht weiter.

Weißwasser. Hannu Järvenpää und Robert Hoffmann bleiben Trainer und Co-Trainer der Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Wie der Eishockey-Verein am Mittwochvormittag mitteilte, trainieren die beiden die Mannschaft auch in der Saison 2017/18. Für Järvenpää waren offenbar nicht nur das Team, sondern auch die Stadt Weißwasser gute Argumente, um zu bleiben. „Ich habe in Weißwasser eine tolle Saison erlebt. Ich kenne nun die Stadt und den Standort. Nach diesem Jahr kann ich sagen, dass Weißwasser wirklich eine Eishockeystadt ist.“, so der alte und neue Trainer.

„Die Spieler haben hervorragend mitgezogen. Der Trainerstab mit Robert Hoffmann und Sebastian Elwing hat super funktioniert. Die Fans haben uns sehr gut unterstützt, deshalb waren die Füchse mein erster Ansprechpartner mit Blick auf die neue Saison“, sagte Hannu Järvenpää, der noch einiges vor hat. „Ich glaube, dass wir den Standort Weißwasser gemeinsam weiter entwickeln können. Die Möglichkeiten dazu sind vorhanden. Dafür werden wir alle hart arbeiten.“

Geschäftsführer Dirk Rohrbach freut sich über die Personalentscheidung. „Ich bin sehr stolz darauf, dass das Trainer-Erfolgsduo weiter in Weißwasser tätig sein wird. Sie haben in der vergangenen Saison sehr gute Arbeit geleistet. Das hat nicht zuletzt auch dazu geführt, dass Hannu zum Trainer des Jahres gewählt wurde.“ Zudem sollen die beiden nicht nur die Mannschaft trainieren, so Rohrbach. „In der neuen Saison werden beide, neben ihrer Aufgabe als Coach, auch mehr Verantwortung im sportlichen Bereich übernehmen.“

Mit Hannu Järvenpää und seinem Co-Trainer Robert Hoffmann hatten sich die Füchse in dieser Saison direkt für die Playoffs qualifiziert und scheiterten dort im Viertelfinale an den Kassel Huskies.

Hannu Järvenpää kam im Sommer 2016 nach Weißwasser. Der 53-Jährige war davor unter anderem in Ljubljana und Villach Trainer. Robert Hoffmann ist gebürtiger Weißwasseraner, der seit 2014 als Co-Trainer im Fuchsbau tätig ist. (szo)

zur Startseite