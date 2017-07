Jänkendorfer Kreuzung wiederholt ohne Ampel Die Lichtanlage an der B 115 bereitet Probleme. Doch viel Geld will der Landkreis nicht mehr in sie investieren.

Fallen an der Jänkendorfer Kreuzung die Ampeln aus, kann es brenzlig werden. © André Schulze

Niesky. Am Freitag mussten sich viele Nieskyer langsam und vorsichtig auf die Jänkendorfer Kreuzung wagen. Denn da die Ampelanlage ausgefallen war, regelten die Vorfahrtsschilder den Verkehr. An der viel befahrenen Bundesstraße 115 ist das nicht ohne Risiko. Um Unfälle zu verhindern, ist der südliche Kreuzungsbereich erst im vergangenen Jahr um eine dritte Spur erweitert worden. „Die Anlage bereitet technische Probleme“, bestätigt Tiefbauamtsleiter Dieter Peschel vom Landkreis Görlitz auf Nachfrage am Freitagmittag. Servicemitarbeiter seien bereits damit beschäftigt, das Problem zu beheben.

Der Landkreis übernimmt die Wartung der Anlage für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Doch da das angekündigt hat, den südlichen Kreuzungsbereich ab Oktober um einen Bypass zu erweitern, scheut man all zu hohe Investitionen in die bestehende Ampelanlage. Denn im Zuge des Kreuzungsumbaus wird die Ampelanlage komplett erneuert. „Wir werden die Ampel bis dahin nicht umrüsten“, stellt Dieter Peschel klar, „denn das wäre töricht.“ Die Lichtanlage wird also nur repariert, nicht aber ausgetauscht.

Doch die Ampelanlage ist nicht zum ersten Mal ausgefallen und jedes Mal, wenn sie nicht funktioniert, müssen sich Autofahrer aus Niesky oder Jänkendorf nicht ohne Risiko mit dem Auto auf die Kreuzung vortasten. Tiefbauamtsleiter Dieter Peschel vertritt aber die Position, dass sich die Situation im Kreuzungsbereich bereits entspannt hat, seit es die dritte Spur aus Richtung Jänkendorf gibt. „Mit dieser Maßnahme sind die Probleme im Kreuzungsbereich reduziert worden“, sagt er.

Mit dem Bypass soll die Kreuzung noch sicherer werden. Laut Dieter Peschel könnten die Umbauarbeiten im Juli 2018 abgeschlossen sein. Der Termin soll unbedingt eingehalten werden, da ab August kommenden Jahres die Arbeiten an der Brücke über die Bahnmagistrale weiter nördlich beginnen. Dann wird der gesamte Verkehr der Bundesstraße 115 durch Niesky und somit zwangsläufig auch über die Jänkendorfer Kreuzung geleitet. Nach Abschluss der Brückenarbeiten soll schließlich der restliche Kreuzungsbereich erneuert werden, erklärt Dieter Peschel.

Der Umbau der Jänkendorfer Kreuzung war in Niesky in den vergangenen Monaten immer wieder Anlass für Diskussionen. Denn manche hätten statt einer Ampelanlage den Bau eines Kreisverkehrs favorisiert. Das Landesamts für Straßenbau und Verkehr hat die um einen Bypass erweiterte Kreuzung aber immer als die verkehrsgünstigste und wirtschaftlichste Lösung verteidigt. Insbesondere bei einer Sperrung des nahen Autobahntunnels.

