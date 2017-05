Jänkendorfer Firma wird Ziel von Einbrechern Sie durchwühlen die Büroräume und richten hohen Sachschaden an. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt. © dpa

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Firmengelände auf der Straße Schäferei in Jänkendorf eingebrochen. Dort schlugen sie ein Fenster ein und durchwühlten die Büroräume. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1 000 Euro. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, ist laut Eigentümer nichts gestohlen worden, die Untersuchungen laufen. (szo)

zur Startseite