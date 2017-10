Jänkendorfer Feuerwehr bekommt ein neues Haus Ein neues Depot steht schon lange auf der Liste. In den nächsten zwei Jahren soll es Wirklichkeit werden.

Diese Halle im Gewerbehof Jänkendorf soll ein Teil des neuen Feuerwehrdepots werden und das Löschfahrzeug aufnehmen. Dahinter wird angebaut. © andré schulze

Ein neues Domizil für die Jänkendorfer Feuerwehrleute und ihre Technik beschäftigen Gemeinde und Feuerwehr schon seit einigen Jahren. Aber nun sollen der Wunsch und die Notwendigkeit Realität werden. Wie Bürgermeister Horst Brückner sagt, hat er unlängst den Fördermittelantrag beim Landkreis abgegeben. An seiner Genehmigung hängt es nun, ob Waldhufen für die Jänkendorfer Kameraden ein neues Haus bauen kann.

Wobei, es ist nur ein halbes neues Haus. Denn die Suche nach einem geeigneten Standort ließen Gemeinde und Feuerwehr im Jänkendorfer Gewerbehof fündig werden. Die frühere, von der Landwirtschaft genutzte Werkstatthalle, in der heute der Bauhof untergebracht ist, soll ein Teil des neuen Depots werden. Ein Teil der Halle ist als Standplatz für das Löschfahrzeug vorgesehen. Dahinter, in Richtung Kinderschloss, wird angebaut. Das Funktionsgebäude soll nicht nur Umkleideräume, Duschen und das Büro des Wehrleiters bieten, sondern auch einen Schulungs- beziehungsweise Versammlungsraum für die Wehr. Doch zunächst muss alles erst genehmigt werden. Bürgermeister Horst Brückner rechnet damit, dass im Frühjahr die Genehmigung vorliegt, um in die Feinplanung gehen zu können. Wie das neue Depot einmal aussehen wird, ist bereits zu Papier gebracht. „Die Gebäudeplanung hatten wir bereits im Januar an ein Nieskyer Ingenieurbüro vergeben“, sagt der Bürgermeister. Sie ist auch die Grundlage für den Fördermittelantrag.

Sollte der Landkreis sein Ja zum neuen Feuerwehrhaus geben, ist das Ziel der Gemeinde, den Umbau der Halle und den Neubau im Jahr 2019 umzusetzen. Nicht nur die Gemeinde drängt die Zeit, auch die Kameraden der Ortswehr. Denn ihr jetziges Domizil entspricht nicht mehr den Normen und Anforderungen im Feuerwehrwesen. Was aus dem Gebäude werden soll, ist noch nicht geklärt. Denn erst einmal müssen die Kameraden von dort umziehen. Zudem ist das Problem, dass das Haus im Hochwasser-Schutzgebiet steht, was eine neue Nutzung vielleicht doch fraglich macht.

Das Depot ist nicht die einzige sechsstellige Investition für die Feuerwehr. So soll die Thiemendorfer Ortswehr mit einem neuen Tragkraftspritzenfahrzeug ausgerüstet werden, das den Robur LO ersetzt.

