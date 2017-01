Jänkendorfer Depot kommt erst 2018 Die Gemeinde Waldhufen will bis Ende März einen Förderantrag für den Neubau stellen.

Die beiden jungen Damen der Feuerwehr stehen vor dem jetzigen Gerätehaus in Jänkendorf. © Jens Trenkler

Mit dem Bau eines neuen Hauses für die Ortswehr Jänkendorf rechnet Bürgermeister Horst Brückner nicht vor 2018. Wie er gegenüber dem Gemeinderat erläuterte, wird die Verwaltung bis Ende März einen Förderantrag beim Landkreis stellen. Die Planung des Gebäudes ist für das erste Halbjahr 2017 vorgesehen. Wenn das Vorhaben auf die Förderliste des Landkreises kommt, dann wäre ein Baubeginn im nächsten Jahr realistisch. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Neubau an einem anderen Standort in Jänkendorf.

Eine zweite große Anschaffung soll ebenfalls spätestens 2018 in Dienst gestellt werden: ein neues Tanklöschfahrzeug für die Thiemendorfer Wehr. Es wird den bisher gefahrenen Robur LO ersetzen und den Kameraden bessere technische Möglichkeiten bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bieten, außerdem bei einem Einsatz im Autobahntunnel. Darüber hinaus will die Gemeinde 28000 Euro für neue Atemschutzgeräte für die Wehren in Diehsa und Jänkendorf ausgeben. (SZ/sg)

