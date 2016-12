Jänkendorf hat schnelles Internet

Frohe Kunde gibt es für Jänkendorfer Internetnutzer. © dpa

Jänkendorf. Mit „froher Kunde“ hat sich am Donnerstag Geschäftsführer Peter Himmstedt an die SZ gewandt: „Wir hatten in einem Artikel der SZ im Oktober versprochen, zu Weihnachten Jänkendorf mit Breitband fertig ausgebaut zu haben. Das ist nun erreicht.“ Somit können die Jänkendorfer den vom Görlitzer Unternehmen Net Community bereitgestellten schnellen Datenaustausch schon zu den Weihnachtsfeiertagen nutzen. Dieser wird dadurch erreicht, dass der Ort mit Glasfaserkabel erschlossen wurde. Auch wenn die aus Kupfer bestehenden Hausanschlussleitungen den Datenfluss ausbremsen, ist eine Datengeschwindigkeit zwischen 50 und 100 Megabit möglich.

Für den Bürger hat sich außer dem schnelleren Netz nichts geändert. Er kann seine vorhandenen Geräte weiter nutzen, sagt Peter Himmstedt. Die Veränderungen passierten vor seiner Haustür.

Parallel zu Jänkendorf wurde ebenfalls Kollm mit Breitband neu erschlossen. Auch dieses Vorhaben soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Denn im nächsten soll bereits Sproitz folgen. (SZ/sg)

