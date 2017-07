Jähes Ende im Schneeschaufel-Prozess Ein Mann soll einen Mitarbeiter des Winterdienstes angegriffen haben. Nun nahm das Verfahren einen überraschenden Ausgang.

© Symbolfoto: dpa

Das Verfahren gegen einen Nünchritzer, der einen Mitarbeiter des Bauhofs mit einer Schneeschaufel attackiert haben soll, ist eingestellt worden. Das teilte Richterin Ingeborg Schäfer auf SZ-Anfrage mit. Sie habe sich vom Hausarzt des angeklagten Seniors bestätigen lassen, dass dieser zu einem solchen Angriff körperlich gar nicht in der Lage sei. Dem Nünchritzer war vorgeworfen worden, im Januar 2016 auf den Bauhof-Mitarbeiter losgegangen zu sein, weil dessen Pflug Schnee auf den frisch geschobenen Fußweg zurückbeförderte. Die Gemeinde hatte daraufhin Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Schon in der ersten Verhandlung Ende Mai hatte sein Verteidiger darauf hingewiesen, dass sich der Angriff so nicht zugetragen haben könne; eine Einstellung gegen die Zahlung von 50 Euro lehnte er ab, forderte stattdessen ein Gutachten zum Gesundheitszustand des Angeklagten. So weit kam es nun nicht, nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung der Einstellung zustimmten. Ohnehin sei die Aussage des Hausarztes das aussagekräftigere Beweismittel, so Ingeborg Schäfer. (SZ/stl)

