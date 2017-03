Jähes Ende bei Männer-Stripshow Das Kongresszentrum musste am Donnerstagabend wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Ein Trostpflaster gibt es für die Besucherinnen jedoch.

Eine böse Überraschung erlebten Hunderte Frauen am Donnerstagabend im Internationalen Kongresszentrum an der Devrientstraße. Gekommen waren sie zu Mantastic Sixx Paxx, um Akrobatik, Männerstrip und Gesang zu erleben. Doch gegen 20 Uhr wurde die Show jäh unterbrochen. Es hatte eine telefonische Bombendrohung gegeben. Die Polizei habe sich nach Angaben eines Mitglieds der Gruppe The Sixx Paxx mit ihr abgestimmt. Letztlich sei entschieden worden, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Vor dem zweiten Teil des Showabends mussten die Gäste nach Hause gehen.

Die Polizisten fanden im Kongresszentrum allerdings nichts. „Wir sind froh, dass es sich um einen schlechten Scherz handelte“, resümiert die Gruppe. Die Polizei ermittelt jetzt, wer hinter der Bombendrohung steckt.

Ein Trostpflaster gibt es für Frauen, die auch den zweiten Teil der Show sehen möchten. Sie können sich beim Veranstalter melden ( 03056585722) und mit ihrer Karte in eine folgende Show gehen. Möglich ist das an diesem Sonntag in der Stadthalle Chemnitz oder am Montag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau.

Im 2004 eröffneten Kongresszentrum finden jährlich rund 300 Veranstaltungen statt. Vor den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit hatte es am 26. September 2016 auf der Terrasse des Zentrums einen Sprengstoffanschlag gegeben. Die Ermittler konnten im Dezember einen Tatverdächtigen festnehmen, dem auch der Sprengstoffanschlag auf eine Cottaer Moschee zugeschrieben wird. (SZ/phi)

