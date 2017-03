Jägermeister wächst weiter 2016 ist der weltweite Absatz der in Kamenz abgefüllten 0,7-Liter-Flasche um 3,5 Prozent gestiegen.

© Wolfgang Wittchen

Die in Wolfenbüttel und Kamenz ansässige Mast-Jägermeister SE ist im Geschäftsjahr 2016 erneut gewachsen. Dies teilt das Unternehmen mit. Die Firma steigerte demnach den weltweiten Absatz der Marke Jägermeister von 88,3 Millionen 0,7-l-Flaschen im Jahr 2015 auf zuletzt 91,4 Millionen Flaschen. Mit einer prozentualen Absatzsteigerung von 3,5 Prozent erzielte die verkaufsstärkste Likörmarke der Welt damit eine deutlich über dem globalen Markt liegende Wachstumsrate und trotzte der weltweit unsicheren Wirtschaftslage.

Die große Flasche wird auf hochmodernen Anlagen im Werk am Ochsenberg in Kamenz abgefüllt. Das Wolfenbütteler Familienunternehmen setzt weiterhin auf Internationalisierung – Jägermeister ist nun in 129 Ländern der Welt vertreten. 2015 waren es 117 Länder gewesen.

In den beiden größten Märkten USA und Deutschland bleibt das Absatzergebnis auf hohem Niveau, heißt es. In Großbritannien, dem drittgrößten Jägermeister-Markt, verzeichnete das Unternehmen ein Absatzplus auf mehr als 6 Millionen 0,7-l-Flaschen. „Neben unserem Heimatmarkt Deutschland verantworten wir den Vertrieb und die Vermarktung in den USA und Großbritannien inzwischen komplett selbst – dies zahlt sich nun aus“, sagte Michael Volke, Vorsitzender des Vorstandes der Mast-Jägermeister SE. In zahlreichen Märkten sei Jägermeister überdurchschnittlich gewachsen. So konnte allein der seit Jahren erfolgreiche spanische Markt weiter zweistellig zulegen.

Auch im gesamten osteuropäischen sowie im lateinamerikanischen Markt konnte Jägermeister ein deutliches zweistelliges Wachstum verbuchen. Insbesondere in den afrikanischen Ländern hat Jägermeister seine Präsenz deutlich ausgebaut und damit die Basis für langfristiges Wachstum geschaffen.

Das Unternehmen sieht sich nach wie vor mit einer global unsicheren Wirtschaftsentwicklung konfrontiert und plant entsprechend verhalten optimistisch: „Die konsequente Internationalisierung und globale Weiterentwicklung unserer Marke Jägermeister wird sich weiter auszahlen. Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einem moderaten Absatzzuwachs“, so Michael Volke. (SZ)

zur Startseite