Jäger warnen vor Afrikanischer Schweinepest Sie rückt immer mehr von Ost- nach Westeuropa vor. Laut Kreisjägermeister Jörg Köhler ist damit nicht zu spaßen.

Zwei Wildschwein-Keiler rangeln um Futter. Diese Tiere sind gesund und für jeden Weidmann eine willkommene Jagdbeute. Doch von Osten her nähert sich ein Virus das ihr Leben bedroht. Die afrikanische Schweinepest war ursprünglich auf Afrika begrenzt. Doch seit ein paar Jahren häufen sich Fälle in Osteuropa. © Symbolbild: dpa

Die 120 Mitglieder des Jagdverbandes Großenhain sind vorgewarnt. Die Afrikanische Schweinepest war unter anderem Tagesordnungspunkt auf ihrer letzten Zusammenkunft. „Dieses Thema ist ein ganz sensibles“, sagt dessen Kreisjägermeister Jörg Köhler. Es gelte, keine Panik zu machen und trotzdem aufmerksam zu sein. Dort, wo tote Wildschweine im Wald oder im Feld gefunden werden, muss sofort das Veterinäramt des Landkreises Meißen informiert werden. „Denn verendete Wildschweine findet man ganz selten“, sagt Köhler und ergänzt: „nur bei Wildunfällen, die nicht gemeldet wurden.“

In den letzten Wochen und Monaten haben sich in Osteuropa Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gehäuft. Sie traten im Baltikum, Polen und Tschechien auf. Am 27. Juni wurde der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Tschechien beim internationalen Tierseuchenamt (OIE) gemeldet. Nach Auskunft der tschechischen Behörden handelt es sich um zwei in der Nähe der Stadt Zlin tot aufgefundene Wildschweine. Laut OIE erhöhte sich die Zahl der in Zlin und Umgebung an ASP verendeten Wildschweine bis zum 11. Juli auf 25 tote Tiere.

Die Stadt Zlin befindet sich im Osten des Landes, unweit der Grenze zur Slowakei. Die Ursache des Ausbruchs ist bisher nicht bekannt. Die ASP hat sich damit circa 400 Kilometer nach Westen ausgebreitet und ist nur noch etwa 300 Kilometer von Deutschland entfernt. „Das klingt weit weg, aber es betrifft uns auch“, sagt Köhler.

Untersuchungen der letzten Jahre haben zwar gezeigt, dass die Afrikanische Schweinepest keine hochansteckende Tierseuche ist. Deshalb ist beim Eintrag des Virus in einen landwirtschaftlichen Schweinebestand nicht zu erwarten, dass innerhalb weniger Tage alle Tiere verseucht sind. Aber die Rate der Schweine, die nach einer Infektion sterben, ist sehr hoch und liegt bei 90 Prozent.

Zwischen dem 24. Juni und 7. Juli wurden aus den polnischen Woiwodschaften Lubelskie und Podlaskie insgesamt 14 Neuausbrüchen der ASP in Hausschweinehaltungen bei der OIE gemeldet. Sowohl Kleinbauern als auch große Agrarbetriebe waren betroffen.

Weil auch sächsische Landwirte nicht gefeit davor sind, dass es ihnen wie ihren polnischen Kollegen ergeht, sollen sie die Sicherheit in ihren Ställen überprüfen, damit Wildschweine oder unbefugte Personen keinen Zutritt haben. So empfehlen es die sächsischen Veterinärämter. „Vor allem Schweinehalter, die in ihrer Freizeit auch Jäger sind, sollten lieber mit der Jagd aussetzen“, sagt auch Köhler. Oder zumindest Verunreinigungen von Jagdausrüstung, Jagdhunden, Kleidung, Schuhwerk, Gerätschaften und Fahrzeugen vermeiden beziehungsweise die Hände nach Kontakt zu toten Wildschweinen vor Verlassen des Reviers desinfizieren, die Kleidung wechseln und bei mindestens 40 Grad mit Waschpulver waschen. „Darüber hinaus werden Wildschweine weiter stramm bejagt. Das ist auch eine Maßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest“, so Köhler.

Damit liegt er im Tenor mit den Tierseuchen-Experten des Friedrich-Löffler-Instituts. Sie verweisen in der erst vor wenigen Tagen erschienen Publikation „Qualitative Risikobewertung zur Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest“ unter anderem auf zu hohe Wildschweinbestände als Risikofaktor.

In der Zusammenfassung heißt es außerdem: „Der Sprung der ASP über eine größere Entfernung in die Tschechische Republik erhöht das Risiko einer Einschleppung nach Deutschland.“

Auch der Deutsche Jagdverband appelliert an alle Jäger, in Alarmbereitschaft zu sein. Dessen Vizepräsident Wolfgang Bethe mahnt: „Bei dem hohen Bestand an Hausschweinen in Deutschland darf man die Seuche nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Vor diesem Hintergrund hat auch der Großenhainer seine Leute rechtzeitig über Verhaltensweisen informiert. Aber leider erreicht er nicht alle Jäger. Denn nicht jeder Jäger ist im Jagdverband organisiert und erhält damit auch wichtige Informationen nicht.

zur Startseite