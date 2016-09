Jäger sollen Wildschwein-Plage beenden Es gibt so viel Schwarzwild wie noch nie. Der Stadtrat diskutiert, wie man die zunehmende Zahl der Schäden reduzieren kann.

Bad Schandau. Eine Anfrage des Postelwitzer Ortsvorstehers Sepp Friebel sorgte jüngst für eine intensive Diskussion im Stadtrat von Bad Schandau. Friebel wollte wissen, ob die Stadtverwaltung auf den Jagdpächter im Stadtwald einwirken kann, damit die Zahl der Wildschweine reduziert wird. Zuletzt seien immer wieder kommunale Flächen, aber auch private Grundstücke von den Tieren regelrecht umgepflügt worden. Vermutet wird, dass sich die Tiere tagsüber in der Kernzone des Nationalparks aufhalten und nachts in die bewohnten Gebiete kommen. Auch im Kurpark würden die Wildschweine nachts wühlen.

Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) erklärte, dass das Problem bekannt sei und er mit dem Jäger sprechen werde, der vertraglich geregelt im Stadtwald jagen darf. Wie viele Tiere dort geschossen werden, ist der Verwaltung nicht bekannt. Stadtrat André Große (WV Tourismus) fordert: „Wir brauchen mal eine Erfolgskontrolle.“ Die Stadt habe das Jagdrecht nicht zum Privatvergnügen verpachtet. Zudem solle die Verwaltung prüfen, ob sogar Schadensansprüche geltend gemacht werden könnten, wenn Jagdpächter nicht oder unzureichend jagen würden.

In der Sächsischen Schweiz gibt es in diesem Jahr so viele Wildschweine wie lange nicht mehr. Das hat auch der Sachsenforst festgestellt. Er verzeichnet in diesem Jahr so viele Wildschweine wie noch nie in der zehnjährigen Geschichte des Forstbezirks Neustadt. Hintergrund ist, dass vielen Wildtieren in der Region die natürlichen Feinde fehlen. Das ist auch beim Schwarzwild so. Je größer die Population, desto größer sind die Gefahren, etwa für die Landwirtschaft. Außerdem wächst mit dem Bestand das Risiko, dass die Tiere Krankheiten, übertragen.

Bereits im vergangenen Jahr gab es viele Wildschweine in den sächsischen Wäldern. Von April 2015 bis März 2016 wurden laut Sächsischem Jagdverband 32878 Wildschweine geschossen, 2 175 davon in der Sächsischen Schweiz. Die Jagd ist ein Teil der Aufgaben des Sachsenforsts. Schwarzwild kann im Freistaat Sachsen ganzjährig gejagt werden. (cb, SZ/gk)

