Jäger schießen Schwarzwild

Gohrischheide. Vor Kurzem hat in der Gohrischheide unter Leitung von Revierförster Stefan Müller eine Jagd stattgefunden. Dabei wurden binnen weniger Stunden 53 Wildscheine und drei Rehe erlegt. Die Aktion fand im Revierteil Tankodrom nördlich von Gohlis statt, teilt die Naturschutz-Gebietsverwaltung mit. Beteiligt waren demnach 25 Mitarbeiter vom Staatsbetrieb Sachsenforst als Jäger sowie weitere zahlreiche Treiber und Jagdhundeführer. Beim Schwarzwild hätten so an nur einem Tag über 60 Prozent des jährlichen Abschussplanes erfüllt werden können. Das Wildbret werde nun vermarktet.

„Kulturlandschaft drohen Schäden“

Die Verantwortlichen begründen die Aktion als Pflegemaßnahme für die Landschaft: „Das Naturschutzgebiet Gohrischheide Zeithain ist eine Waldinsel inmitten einer intensiv genutzten Agrarlandschaft. Wildschweine fühlen sich im Wald zu Hause.“ Solange es auf den Feldern reichlich zu fressen gebe, bedienten sich die Schwarzkittel dort. So seien Wildschäden in der Landwirtschaft vorprogrammiert. „Zu den Aufgaben der Naturschutz- und Forstverwaltung bei Sachsenforst gehört es deshalb, den Bestand an Wildschweinen auf den landeseigenen Flächen auf ein erträgliches Maß zu begrenzen und gleichzeitig Störungen für das Naturschutzgebiet zu minimieren.“ Im Winterhalbjahr würden deshalb einige wenige größere Jagden durchgeführt.

Die außergewöhnlich hohe Zahl der erlegten Tiere beim Schwarzwild verdeutlicht aus Sicht von Sachsenforst ein zunehmendes Problem. Auch im 2018 werde es deshalb gemeinsamer Anstrengungen von Sachsenforst, den an das Naturschutzgebiet angrenzenden Jagdbezirken sowie Landwirten bedürfen, um übermäßige Wildschäden in der angrenzenden Kulturlandschaft wirksam zu verhindern, heißt es von Sachsenforst. (SZ)

