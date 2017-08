Jäger fällt vom Hochstand Bei Sprosse 7 ging es ab in die Tiefe. Wer hat die Schrauben gelöst?

Ein Jäger fiel vom Hochstand, weil offenbar an der Leiter Schrauben gelöst wurden. © Symbolfoto/Anderson

Nachdem ein Jäger vorige Woche von seinem Hochstand gestürzt war, hat die Polizei jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzungen eingeleitet. Der 54-jährige Jäger wollte einen Hochstand in einem Waldstück am Funkenteich in Weinböhla erklimmen. Als er nach der siebten Sprosse griff, löste sich diese und der Mann stürzte zwei Meter in die Tiefe. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 54-Jährige erstattete Anzeige.

Die Ermittler schließen gegenwärtig aus, dass sich die Schrauben alleine gelöst haben und haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

zur Startseite