Jacobimarkt in Neugersdorf ist eröffnet Mit Böllerschüssen ist das Gierschdurfer Schissn eröffnet worden. Bis zum 2. August erwarten 250 Schausteller, Händler und Gastronomen und eine Premiere auf die Besucher.

Die erste Gäste auf dem Riesenrad beim Jacobimarkt in Neugersdorf © Rafael Sampedro

Neugersdorf. Mit Böllerschüssen ist das Gierschdurfer Schissn eröffnet worden. Bis zum 2. August erwarten 250 Schausteller, Händler und Gastronomen beim größten Volksfest in der Oberlausitz die Besucher. Auf dem teilweise neu gestalteten Festgelände in Neugersdorf gibt es in diesem Jahr auch neue Fahrgeschäfte, darunter Wellenflug, Chaos Airport, The Beast und Dumbo. Am Sonnabend startet das bunte Treiben 13 Uhr, am Sonntag 10 Uhr, an allen anderen Tagen 14 Uhr. Zu den Höhepunkten des Gierschdurfer Schissns gehören der Familientag am Dienstag mit reduzierten Fahrpreisen und das abschließende Feuerwerk am Mittwoch. Erstmals können die Schaulustigen dann ab etwa 22.15 Uhr ein Musikfeurwerk erleben.

Damit niemand seine Fahrerlaubnis riskieren muss, werden zusätzliche Busfahrten bis spät in die Nacht in die umliegenden Orte angeboten. Festbesucher sollten beachten, dass aus Sicherheitsgründen Taschen, Koffer und Rucksäcke auf dem Jacobimarkt nicht erlaubt sind, lediglich kleine Handtaschen dürfen mitgebracht werden.

Mehr unter www.jacobimarkt.de

zur Startseite