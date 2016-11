Jackpot geknackt Für sechs Richtige mit Superzahl gehen fast 6,8 Millionen Euro in den Landkreis Bautzen. Der Lottospieler hatte sogar noch mehr Glück.

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen hat Mittwochabend den Jackpot bei 6 aus 40 geknackt. Mit seinem Systemschein holt er fast 6,8 Millionen Euro, teilt Sachsenlotto mit.

Er hat mit seinen Lottozahlen auf seinem System-Schein zahlreiche Gewinne erzielt, so unter anderem 30-mal „5 Richtige plus Superzahl“, 200-mal „3 Richtige plus Superzahl“ und einmal „6 Richtige plus Superzahl“.

Doch nicht nur das, der Gewinner hat richtig Glück: In den Lottoregeln ist festgelegt, dass die Gewinnsumme der 2. Gewinnklasse („6 Richtige“) dann der 1. Gewinnklasse zugeschlagen wird, wenn es bundesweit keine Gewinner in dieser Gewinnklasse gibt. Und genau dies ist nach der Ziehung am 23. November der Fall. Das Weihnachtsgeld kann sich sehen lassen: Genau 6.768.144,40 Euro bekommt er nun. (szo)

