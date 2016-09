Jacken von Lkw gestohlen In der Nacht zu Mittwoch machten sich unbekannte Täter auf einem Autohof in Großweitzschen an mehreren abgestellten Lkw zu schaffen.

In der Nacht zu Mittwoch machten sich unbekannte Täter auf einem Autohof in der Straße Heiterer Blick an mehreren abgestellten Lkw zu schaffen. Gegen 3.30 Uhr bemerkte ein Fernfahrer, dass die Plane seines Sattelaufliegers aufgeschlitzt war und von der Ladefläche zwei Arbeitsjacken im Gesamtwert von etwa 100 Euro gestohlen worden waren.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten auf dem Gelände des Autohofes vier weitere Sattelauflieger fest, deren Planen ebenfalls auf gleiche Art und Weise beschädigt worden waren. Die Ladungen blieben jedoch nach jetzigem Kenntnisstand unversehrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in den fünf Fällen auf insgesamt mehr als 3 000 Euro. (DA)

