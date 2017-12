Jacken für die Kälbchen Kühe haben keine Weihnachten. Deshalb müssen die Milchbauern auch an den Feiertagen ran. Dem Betrieb geht es wieder besser.

Gut geschützt: Marko Schlunke mit etwa zehn Tage alten Kälbchen. Mit Jacken werden sie gegen die Witterung geschützt. © Claudia Hübschmann

Diera-Zehren. Marko Schlunke stapft durch die Dieraer Kuhställe, zieht die kahle Stirn in Falten: „Dieses Mistwetter ist gar nicht gut für unsere Tiere, vor allem nicht für die jungen Kälber“, sagt der 42-Jährige, der einer der Gesellschafter des Milchhofes Diera ist. Die Tiere sind gern an der frischen Luft statt im stickigen Stall und können das in Diera auch sein. Doch Regen und Wind machen sie anfällig für Krankheiten.

Seit einiger Zeit haben die Dieraer Milchbauern nun eine Lösung gefunden. Sie stecken die Jungkälber in Jacken, sobald die Temperatur unter zehn Grad Celsius fällt. Sieht putzig aus, hilft aber prima. Seit Anfang Dezember tragen die zwei bis drei Wochen alten Kälber nun die Jacken aus anorakähnlichem Stoff. „Diese Jacken schützen sie nicht nur und halten sie warm, sondern sind auch gut für das Wachstum“, sagt der Landwirt. Er, seine Mitgesellschafter und das Personal sehen seit einiger Zeit wieder optimistischer in die Zukunft. Denn der Milchpreis, der lange Zeit existenzbedrohend im Keller war, hat sich nicht nur erholt, sondern fast ein Rekordniveau erreicht. So um die 40 Cent bekommen die Dieraer derzeit für einen Liter Frischmilch gezahlt. „Dieser Preis ist sehr auskömmlich. So langsam können wir die Verluste, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren durch den geringen Milchpreis gemacht haben, wieder auffangen“, sagt Marko Schlunke.

Er ist sich sicher, dass der Preis ab Januar wieder sinken wird. Aber 30 bis 35 Cent pro Liter wären immer noch gut, sagt er. Jedenfalls viel besser als zuletzt. Der Betrieb musste Kredite aufnehmen, um seine laufenden Kosten zu bezahlen. „Ich bin schon ein wenig stolz darauf, dass wir in der ganzen Zeit unseren Mitarbeitern immer pünktlich und in voller Höhe den Lohn zahlen konnten“, sagt der Chef. Denn er weiß: Unmotivierte Mitarbeiter sind schnell wieder weg. Und ein wichtiger Motivator ist nun mal der Lohn. In Diera zahlt man laut Schlunke deutlich über Mindestlohn. Hinzu kommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Schicht- und Feiertagszuschläge. Die sind bald wieder fällig. Weil Kühe keine Weihnachten haben, müssen natürlich auch die Milchbauern ran. Täglich wird jeweils ab 4, 11.30 und 18 Uhr gemolken.

Von den 27 Mitarbeitern muss etwa die Hälfte während der Feiertage ran. Wer zu Weihnachten arbeitet, hat zu Silvester und Neujahr frei und umgekehrt. Nur die Verwaltung und Lehrlinge sind ausgenommen, die Schlosser auch, haben aber eine Rufbereitschaft, falls es eine Havarie gibt oder irgendetwas dringend repariert werden muss. Problematisch ist die Feiertagsarbeit für die Milchbauern nicht: „Wer sich für diesen Beruf entscheidet, weiß, was auf ihn zukommt“, sagt Marko Schlunke. Probleme, Mitarbeiter zu finden, habe der Betrieb nicht. Derzeit gibt es auch drei Lehrlinge, ein neuer Vertrag wurde schon abgeschlossen. Alle entschlossen sich zu einer Ausbildung, nachdem sie zuvor in Diera ein Praktikum absolviert hatten.

Auch während der Feiertage und zwischen den Jahren haben die Milchbauern buchstäblich alle Hände voll zu tun. Immerhin müssen 1 500 Milchkühe dreimal täglich gemolken und versorgt werden. Und an all diesen Tagen wird auch der Milchautomat geöffnet sein. Es gibt also jeden Tag von 5 bis 21 Uhr frische Milch und dazu Dieraer Käse, der aus der Milch der 100 Jersey-Kühe gewonnen wird. Der Milchautomat war ursprünglich auch deswegen aufgestellt worden, um zu testen, ob die Kunden bereit sind, für einen Liter Milch einen angemessenen Preis zu zahlen. Auch jetzt, nachdem der Milchpreis deutlich gestiegen ist, soll der Automat bleiben, auch wenn dort jährlich nur zwischen 25 000 bis 30 000 Liter Frischmilch – das ist gerade mal eine Tagesproduktion – verkauft werden. Für die Dieraer ist er ein wichtiges Marketinginstrument. Denn viele verbinden den Gang zum Milchautomaten mit einem Blick in die Ställe. „Wir haben praktisch 365 Tage im Jahr Tag der offenen Tür“, sagt Marko Schlunke und lacht. Und er hat noch mehr Grund dazu. Gemessen an der Milchleistung steht der Betrieb an dritter Stelle in Sachsen.

15 der besten 50 Jungkühe und 14 der 50 besten Milchkühe stehen in den Dieraer Ställen, ebenso drei Kühe mit der höchsten Milchleistung in Sachsen. Rund 17 Millionen Kilogramm Milch werden pro Jahr im Milchhof produziert. Abnehmer ist die Molkerei Müller in Leppersdorf. Eine Erweiterung ziehen die Dieraer nicht in Betracht. „Wir können und wollen den Bestand nicht vergrößern. Das würde auch unsere räumlichen Möglichkeiten übersteigen. So haben wir gar nicht genug Ackerland, um noch mehr Futter für Tiere anzubauen“, sagt der Geschäftsführer.

