Ja zum Parken Die Fläche an der Laubaer Kita gehört nicht vollständig der Gemeinde. Damit sie weiter als Parkplatz genutzt werden kann, soll sie umgewidmet werden.

Im Sommer staubig, bei Regenwetter matschig: der Parkplatz an der Laubaer Kita. Das soll sich bald ändern. Zuvor muss die Fläche aber noch umgewidmet werden. © Archiv/Sampedro

Lawalde. Der Schotterparkplatz neben der Laubaer Kindertagesstätte „Naseweis“ wird täglich genutzt. Hauptsächlich von Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen und wieder abholen. Aber auch Erzieher stellen auf der Fläche ihre Wagen ab. Damit das allesamt auch in Zukunft so machen können, hat die Gemeinde Lawalde einen entscheidenden Beschluss gefasst: Ein Teil der Schotterfläche soll umgewidmet und als beschränkt öffentlicher Parkplatz ausgewiesen werden. In der jüngsten Lawalder Gemeinderatssitzung haben alle anwesenden Räte für das Vorhaben gestimmt.

Der Parkplatz an der Kindertagesstätte gehört nur zum Teil der Gemeinde. Laut Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) würde es sich bei der übrigen Parkplatzfläche um ein Privatgrundstück handeln. Ohne die sogenannte Umwidmung stellt das ein Risiko dar. Denn: Der Eigentümer könnte der Gemeinde ohne Weiteres die Nutzung der Fläche untersagen und sie sperren, wann immer es ihm in den Sinn kommt. Nadja Kneschke hat bereits mit dem Eigentümer gesprochen und ihm das Vorhaben der Gemeinde nähergebracht. „Bis jetzt spricht nichts gegen die Pläne“, so die Bürgermeisterin. Durch den Beschluss der Lawalder Räte kann nun das Umwidmungsverfahren auf den Weg gebracht werden. Ist der Vorgang abgeschlossen, bedeutet das für die Gemeinde auch, dass sie sich künftig um Arbeiten auf dem Gelände kümmern muss. Zum Beispiel Schnee räumen im Winter. Ein Problem stellt das für den Lawalder Bauhof aber nicht dar. „Darum kümmern wir uns sowieso schon“, sagt Frau Kneschke.

Für die Kita „Naseweis“ lohnt sich der Entschluss zur Umwidmung auch noch in anderer Hinsicht. Die Gemeinde kann dann endgültig ihre Pläne zum Neubau des Parkplatzes in Angriff nehmen. Die buckelige Fläche aus Schotter und Stein ist im Sommer staubig und bei anhaltendem Regenwetter matschig. Das soll sich ändern. Schon im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat dazu einen Beschluss gefasst. Geplant ist, den Parkplatz neu asphaltieren zu lassen. Das soll rund 13 000 Euro kosten. Geld steht bereit. Denn die Gemeinde hat noch ein paar Euro vom Radwegbau entlang der Löbauer und Oppacher Straße übrig, das nun an der Kindereinrichtung investiert werden soll.

