Ja zum Kino An den Kosten für die Modernisierung des Gebäudes scheiden sich in Rietschen die Geister. Aber die Richtung ist klar.

Mit großem Elan haben die Mitglieder des Rietschener Kinovereins zum 1. Juni die Wiedereröffnung vorbereitet. Jetzt steht die Schließung bevor - damit das Gebäude saniert werden kann. In welchem Umfang die Sanierung ablaufen soll, darüber sind sich nicht einmal die Gemeinderäte einig. © André Schulze

So viel steht fest: Das künftige Rietschener Kino ist mittlerweile zu einem dicken Stapel Papier aus Planzeichnungen und Kostenschätzungen angewachsen. Am Montag erst haben sich Gemeinderäte und Kinovereinsmitglieder wieder intensiv darüber unterhalten. Denn es sind die Weichen zu stellen, wie es mit dem Kino weitergeht. Das alte Lausitzer Eck ist längst dem Erdboden gleichgemacht. Auf dem Gelände wächst ein Wohnhaus, das sogar schon sein Dach hat. Der übrig gebliebene Teil des Gebäudes mit dem Kinocafé braucht dringend frische Farbe, neue Toilettenanlagen, einen anderen Eingang, ist heutigen Forderungen nach Wärmedämmung und Brandsicherheit nicht gewachsen - kurz es muss was getan werden.

Doch was? Mit Sicherheit wird es keinen Neubau geben. Auch dieser Vorschlag wurde in den Ring geworfen. Denn als die Gemeinderäte Anfang September die Zahl 1,1 Millionen Euro für die Sanierung hörten, winkten sie ab. Doch mittlerweile habe der Planer aus Krauschwitz gerechnet und mitgeteilt, dass ein Abbruch des Hauses und ein Neubau wesentlich teurer werden würde, informiert der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer.

Er fragt in die Runde, was eigentlich der Wunsch sei: das Gebäude zeitgemäß sanieren und damit zukunftsfähig machen oder das reparieren beziehungsweise modernisieren, was unbedingt sein muss. Denn es stelle sich auch die Frage, wie sich der Kinobetrieb in der Zukunft überhaupt entwickle, so Brehmer.

Auf die Spitze getrieben geht es um hopp oder top. Soll der morbide Charme des alten Gebäudes erhalten bleiben und der zur Kinorettung angetretene Verein darin seine Filme zeigen, Veranstaltungen organisieren und Wände streichen – und das, so lange die Kraft der Ehrenamtler dazu reicht? Oder nimmt Rietschen so viel Geld in die Hand wie es sich ergibt, und lässt umbauen, nach neuesten Erkenntnissen, nach dem Prinzip: Geld spielt keine Rolle?

Zumindest eine Frage ist mittlerweile zweifelsfrei geklärt. Im Verein sind Mitglieder, die am liebsten so weitermachen möchten wie bisher. Heißt: Es muss repariert werden, was notwendig ist und so viel modernisiert werden, damit die Betriebserlaubnis für das öffentlich genutzte Gebäude nicht erlischt. Udo Zange, Mitglied im Kinocafé-Verein, ehemaliger Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter, mahnte eindringlich, dass die Diskussion für den Verein äußerst belastend sei. „Sollen wir das Kino betreiben oder abtreten?“, fragte er in die Runde und machte deutlich, dass es eben nicht nur um Kostenfragen geht. „Wir als Verein betreiben das Kino und betreiben es gerne“, so Udo Zange. Einig sind sich auch alle, dass Rietschen mit seinem Kino etwas besonderes hat, auf das selbst größere Städte mit etwas Neid schauen. Dass die Anziehungskraft des Kinos wächst und immer mehr Besucher aus Nachbarorten wie Boxberg oder Niesky kommen, das macht die Kinobetreiber froh. Damit die gute Resonanz nicht während einer längeren Schließungsphase während des Umbaus abbricht, mache man sich im Verein bereits jetzt Gedanken um die Zukunft des Kinos und wie die Zeit überbrückt werden kann. Denn an der Ruhepause solle es nicht liegen, dass der Verein verfällt, sagte ein Vereinsmitglied zu den Räten.

Die haben ihre Aufgabe verstanden. Immerhin ein Ja zum Rietschener Kino steht nach der ausführlichen Diskussion. Und auch zu einem Beschluss – wenn auch auf sehr holprigem Weg – konnten sich die Räte durchringen. Dass es ihn gibt, daran haben vor allem zwei Gemeinderäte großen Anteil, Helmut Perk und Torsten Lorenscheit. Da alle drei Planervarianten etwa um eine Million Euro teuer sind, forderten beide eine Kostenobergrenze für das Projekt. Auf die fehlende Fachplanung wies Helmut Perk hin und schlug eine Summe von 800000 Euro vor. Torsten Lorenscheit forderte sogar eine Projektsumme von 650000 Euro. Am Ende ging es knapp für Perks Vorschlag aus. Nun ist wieder der Planer dran.

