Ja zu Geschäften im alten Bahnhof Pirnas Stadträte gaben den Plänen des Investors ihr Okay.

Die Brache des alten Bahnhofs an der Grohmannstraße in Pirna will ein Investor sanieren. © Kristin Richter

Der Eigentümer des alten Bahnhofs in der Pirnaer Grohmannstraße darf künftig Ladenflächen in dem Gebäude anbieten. Weil der Standort ursprünglich nicht für Einzelhandel vorgesehen war, musste der Pirnaer Stadtrat sein Einverständnis zu der neuen Nutzung geben. Auf der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vergangenen Donnerstag gaben die Räte einstimmig ihr Okay. Es sei gut, dass die Brache saniert werde, zudem könne attraktiver Einzelhandel an dieser Stelle zusätzlich anziehend auf die Pirnaer Altstadt wirken, so die einhellige Meinung. Der Eigentümer des alten Bahnhofs will in den Gebäudekomplex am Rande der Altstadt Geschäfte und Büros integrieren. Die Sanierung des Bahnhofs kostet nach Angaben des Investors rund 1,6 Millionen Euro, von der Stadt gibt es einen maximalen Zuschuss von 858 000 Euro aus Städtebaufördermitteln. (SZ/ce)

