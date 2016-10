Ja-Wort vor zauberhafter Kulisse Das Parkhotel lädt zum ersten Mal zu einer Hausmesse rund ums Heiraten ein. Partner sind dabei regionale Anbieter.

Mit einem weißen Mustang zur Hochzeit: Zur Hausmesse rund ums Heiraten im Bad Schandauer Parkhotel rollt die Bärensteiner Firma v8werk mit ihren Oldtimern an. © PR

Es ist das kollektive erste Mal für das Team des Parkhotels Bad Schandau: Zwar werden dort regelmäßig Hochzeiten gefeiert, aber eine Hausmesse rund ums Heiraten gab es noch nicht. Die Premiere ist für Sonntag, den 23. Oktober angesetzt. An diesem Tag öffnet das Vier-Sterne-Haus seine Türen, um sich Brauleuten in spe zu präsentieren. Es soll eine Empfehlung insbesondere für Paare aus der Region werden. Denn: „Wir merken immer wieder, dass gerade die Einheimischen das Haus mit eigenem Ballsaal und Park weniger kennen“, sagt Ulrike Espig, Marketingleiterin des Hotels. Dabei war das Parkhotel bereits in der Vergangenheit als einzigartige Kulisse für Trauungen beliebt. In den Monaten Mai bis Juli sei fast jedes Wochenende belegt. Paare suchen sich das Parkhotel aus, weil sie Familie in der Sächsischen Schweiz haben oder einen anderen persönlichen Bezug zu der Region haben.

Nun will sich das Parkhotel selbst als exzellenter Ort nicht nur für Hochzeitsfeiern, sondern auch für die Trauung selbst bekannter machen. „Einmalig ist eine Zeremonie direkt an der Elbe zu Füßen der Schrammsteine oder in der Königsvilla“, sagt Ulrike Espig. Aber auch der Elbbalkon bietet sich für den besonderen Anlass an. Für die Hausmesse hat das Parkhotel Partner aus der Region eingeladen. Brautpaare können sich beraten lassen und das Passende für ihre Feier aussuchen. So liefern Blumen Romey aus Pirna und die Gärtnerei Gruschwitz aus Langburkersdorf den Blumenschmuck oder den Brautstrauß, während die Hochzeitstorte aus dem Tortenstudio Pirna stammen könnte.

Kulinarische Ideen für Menüs und Buffets kommen aus der Küche des Parkhotels. Wer nach einem besonderen Auto, etwa einem Oldtimer, für den Hochzeitstag sucht, kann bei v8werk aus Bärenstein fündig werden. Weitere Angebote gibt es rund um Frisur, Make-Up, Styling; und auch zwei Fotografinnen aus Königstein und Dresden können für Trauungen und Hochzeitsfeiern gebucht werden Eine besondere Idee sind Trauringe, die man selber entwerfen kann. Die werden von Doreen Biedermann aus der Sebnitzer Gold- und Silberschmiede präsentiert. Dem Parkhotel geht es weniger darum, den Interessenten ein Gesamtpaket zu schnüren. Vielmehr können die Brautpaare aus den Angeboten ihr individuelles Fest zusammenstellen.

Das Parkhotel ist nicht das einzige in der Region, das sich der Brautpaare annimmt. Das Berghotel Bastei etwa veranstaltete im Februar zum ersten Mal einen Hochzeitsmarkt, der auf großes Interesse stieß. Das Standesamt Lohmen bietet seit 2004 Trauungen vor der berühmten Felsenkulisse an. In den letzten Jahren haben sich dort mittlerweile weit über 500 Paare das Ja-Wort gegeben.

Bei einer Trauung im Parkhotel müssen die Paare ebenfalls nicht extra zum Standesamt, andersherum kommt die Standesbeamtin zur Braut und zum Bräutigam. Ob der Wunschtermin noch frei ist, erfahren die Interessenten bei der Hausmesse. Die Standesbeamtin ist mit ihrem Terminkalender dabei.

Hausmesse „Das schönste Ja! – alles rund ums Heiraten und Feiern im Parkhotel Bad Schandau“ am Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 16 Uhr. Adresse: Rudolf-Sendig-Str. 12, Bad Schandau. Parken und Eintritt sind kostenlos.

