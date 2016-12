Ja-Wort im Schlosspark 87 Paare haben dieses Jahr auf Schloss Weesenstein geheiratet. Im neuen Jahr kommt ein weiterer Ort für Trauungen dazu.

Schloss Weesenstein ist für Hochzeitspaare eine gefragte Adresse. 2016 wählten sie 87 Paare für ihren großen Tag. Im neuen Jahr kommt ein weiterer Ort für Trauungen dazu. Erstmals wird an zwei Sonnabenden im Park des Schlosses getraut. Dafür reserviert sind der 20. Mai und der 12. August. Die ersten Termine sind für 2017 im Dohnaer Standesamt, das das Schloss mit betreut, schon reserviert. 64 Paare haben sich schon entschieden, die meisten fürs Schloss, zwölf aber auch fürs sanierte Dohnaer Rathaus. Die hier 2016 erfolgten 38 Trauungen seien ein gutes Ergebnis, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Hinzu kamen zwei Lebenspartnerschaften.

Wer 2017 in Dohna oder Weesenstein heiraten will, muss sich zumindest mit dem Termin beeilen. Gefragte Termine wie der 17. Juni und der 7. Juli sind schnell ausgebucht. Auf der Dresdner Hochzeitsmesse am 14. und 15. Januar wird Dohna für sich und Weesenstein werben. (SZ/sab)

