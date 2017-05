Ja, was kriecht denn da? Eine Schlange genießt vor der Landskron-Brauerei in Görlitz die Sonne.

Ringelnatter in der Mittagssonne © Sebastian Beutler

Görlitz. Ja was kriecht denn da? In der mittäglichen Sonne auf dem Bürgersteig vor der Landskron-Brauerei hatte es sich am Dienstagmittag eine Schlange gemütlich gemacht. Sie hatte zwei gelbe Tupfen im Nacken, es könnte also eine Ringelnatter gewesen sein. Ganz sicher sind wir nicht, aber so erobert sich die Natur die Stadt zurück.

Wie die anderen in Mitteleuropa heimischen Arten der Nattern ist die Ringelnatter für Menschen vollkommen ungefährlich. In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt und darf daher nicht belästigt, gefangen oder gar getötet werden. (sz/sb)

zur Startseite