Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Innenminister Markus Ulbig übergibt einer Freitaler Kita einen großen Scheck. Mit dem Geld soll ein Problem gelöst werden.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig übergab einen Fördermittelbescheid an die Kita Sonnenblume. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. So ganz geheuer war der Mann den Kindern der Kita Sonnenblume in Zauckerode nicht: Er kam mit einem schicken Schlitten vorgefahren, hatte mehrere Helfer zur Seite, wie der Weihnachtsmann aber sah er nicht aus. Doch die Skepsis war schnell verflogen. Denn ein Geschenk hatte der Herr mit dem Schlips trotzdem dabei. Und zwar ein großes: einen Scheck über 174 000 Euro. Den brachte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) jetzt persönlich in der Kita vorbei.

Welche Wünsche von dem Geld erfüllt werden, ist auch schon klar. Die Außenanlagen vor der Kita brauchen dringend eine Veränderung. Seit der Wiedereröffnung des Kindergartens im Jahr 2001 ist bis auf einige Kleinigkeiten nichts gemacht worden. Inzwischen sind einige der aus Holz gefertigten Spielgeräte in die Jahre gekommen. Und auch an der Wegeführung zum Gebäude soll sich etwas ändern. „Momentan müssen die Muttis mit den Kinderwagen dort vorbei, wo eigentlich der Spielbereich für die Krippenkinder ist“, erzählt Ilona Hilbig, Amtsleiterin für Soziales, Schulen und Jugend bei der Stadt Freital.

Im November haben die Bauarbeiter mit dem ersten Bauabschnitt im nördlichen Bereich des Gartens bereits losgelegt. Durch den Bauzaun können die Kinder verfolgen, was sich dort tut. Momentan hat der Bagger zwar Winterpause. Spätestens im Frühjahr aber soll es weitergehen. Dann werden die alten Spielgeräte ausgetauscht und durch neue ersetzt. „Die Kinder und Erzieherinnen hatten bei der Auswahl natürlich Mitspracherecht“, sagt Ilona Hilbig. Außerdem soll ein Weidegang entstehen und eine Strecke für Roller, Dreirad und Co. Der Krippenbereich bekommt ein Spielgerätehaus und Sitzmöglichkeiten. Wege und Spielflächen werden begradigt, Krippen- und Kitabereich klar voneinander getrennt. Ziel ist, bis Juli damit fertig zu sein.

Dann wird das Außengelände auch sicherer sein. Denn auch der Zugangsbereich wird neu gestaltet. Kamen viele Eltern bisher über den Eingang von der Oppelstraße, werden sie künftig über die Straße der Stahlwerker auf das Kita-Gelände geführt. Dort gibt es bereits einen zweiten Eingang mit Treppe. Diese wird nächstes Jahr so umgebaut, dass die Stufen auch mit Kinderwagen zu bewältigen sind. Der andere Eingang wiederum dient dann nur noch als Wirtschaftseingang, sodass die Krippenkinder ungestört spielen können.

Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund 232 000 Euro. Die Stadt muss davon 58 000 Euro selbst aufbringen. Der Rest wird über die jetzt zugesagten Fördergelder finanziert. Die stammen aus dem seit 1990 laufenden Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Die Mittel, die von Bund und Land kommen, sollen der Verbesserung der Infrastruktur in den Landkreisen und Kommunen dienen. In Freital haben schon andere Einrichtungen von dem Fördertopf profitiert, darunter die Ludwig-Richter-Grundschule und die Glückauf-Grundschule.

In der Kita werden aktuell 162 Krippen- und Kindergartenkinder von 17 Erzieherinnen betreut. Die Kita wurde zu DDR-Zeiten gebaut, aber dann mangels Kindern geschlossen. Nachdem sich Freital vom Geburtenknick wieder erholte, wurde die Einrichtung 2001 wieder eröffnet.

