Itelligence eröffnet Rechenzentrum Der IT-Dienstleister vergrößert sich in Bautzen. Der Neubau an der Schliebenstraße wird Anfang Mai eingeweiht.

An der Bautzener Schliebenstraße befindet sich das neueste Rechenzentrum von Itelligence. © Uwe Soeder

Das Unternehmen Itelligence nimmt in Bautzen sein viertes Rechenzentrum in Betrieb. Nach anderthalbjähriger Bauzeit wird am 4. Mai an der Schliebenstraße der jüngste Neubau des IT-Dienstleisters eingeweiht. 15 Millionen Euro hat die Firma in das Gebäude investiert. Wie die Unternehmenssprecherin Silvia Dicke informiert, steht nun auf einer Fläche von 2 200 Quadratmetern modernste Rechentechnik für rund 5 000 Computer bereit. Mit diesen sogenannten Servern, die schrittweise in Betrieb genommen werden, kann der IT-Dienstleister künftig große Datenmengen verschiedenster Unternehmen verwalten.

Laut Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der Itelligence AG, werde der Neubau an der Schliebenstraße das wichtigste Rechenzentrum des IT-Unternehmens am Standort Bautzen. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen: Bei einem Stromausfall können Ersatzanlagen für mindestens drei Tage einspringen. 25 Kilometer Elektrokabel und über 60 Kilometer Datenkabel haben die Techniker im Gebäude verlegt. 20 moderne Arbeitsplätze wurden hier geschaffen.

Wie die Firma informiert, seien bis zum Jahresende weitere Einstellungen in Bautzen geplant. So würden vor allem Informatiker, Wirtschaftsingenieure und Betriebswirtschaftler aus der Region gesucht. Weltweit beschäftigt Itelligence etwa 6 000 Mitarbeiter in 24 Ländern und betreibt an zehn Standorten eigene Rechenzentren. (szo)

