Italienischkurs mit Wissenswertem

Ein VHS-Kurs „Italienisch für Anfänger Grundkurs A1, 1. Semester“ mit Andrea Beretta beginnt am Dienstag, dem 13. März, von 16 bis 17.30 Uhr im Franziskaneum Meißen, Kändlerstraße 1, Zi. A1.01. Er läuft bis zum 21. August und beinhaltet insgesamt 15 Veranstaltungen. Man sollte Interesse an der italienischen Sprache sowie Kultur haben. Der Grundkurs versetzt die Teilnehmer in die Lage, sich in alltäglichen, vertrauten und routinemäßigen Situationen auf Italienisch zu verständigen. Neben den sprachlichen Grundlagen gibt es viel Wissenswertes über Italien, seine Bräuche und kulturellen Besonderheiten. (SZ)

Anmeldung Montag bis Donnerstag unter 03521 731193 oder www.vhs-LKmeissen.de.

