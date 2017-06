Italien will Häfen sperren Jeden Tag bringen Rettungsschiffe Hunderte Flüchtlinge an Land. Jetzt denkt die Regierung an drakonische Maßnahmen.

Dicht gedrängt sitzen Afrikaner an Bord eines Bootes der italienischen Küstenwache: Angesichts der wachsenden Zahl der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, fühlt sich Italien allein gelassen. Jetzt denkt die Regierung über drakonische Maßnahmen nach. © picture alliance / joker

Jetzt hat Italien genug: Maurizio Massari, der ständige Repräsentant des Landes bei der EU, hat das Mandat erhalten, beim Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos kräftig auf den Tisch zu schlagen: Die europäischen Partner dürften nicht mehr einfach wegsehen, während die Lage in Italien immer gravierender werde. Es gehe nicht mehr, dass alle Flüchtlinge nach Italien gebracht würden und der Rest Europas wegsehe. Das „epochale Phänomen“ der Migration müsse in Brüssel endlich ernsthaft angegangen und als das behandelt werden, was es ist: ein europäisches, kein italienisches Problem.

Agenturberichten zufolge erwägt die italienische Regierung unter Premier Paolo Gentiloni nun auch die Schließung der italienischen Häfen für nicht-italienische Rettungsschiffe. Eine analoge Maßnahme hat Malta bereits eingeführt. Eine Schließung der Häfen verlangt die italienische Opposition schon lange: „Ich appelliere an unsere Regierung, dass sie in Brüssel fordert, dass die Rettungsschiffe auch Häfen in anderen EU-Ländern anlaufen und die Flüchtlinge dort an Land lassen. Niemand versteht, warum diese Schiffe immer nur in Italien landen“, hatte Renato Brunetta, Fraktionschef von Silvio Berlusconis Forza Italia in der Abgeordnetenkammer, erst am Dienstag betont.

Auf Kritik stößt die bisherige liberale Praxis im Fall der maltesischen Hilfsorganisation Moas (Migrant Offshore Aid Station), die in diesem Jahr schon Tausende Flüchtlinge gerettet hat: Weil ihr Schiff die eigenen maltesischen Häfen nicht anlaufen darf, bringt die Nichtregierungsorganisation die Migranten eben nach Italien. Eine Schließung der Häfen für nicht-italienische Schiffe würde laut dem Agenturbericht, der sich auf „Regierungsquellen“ stützt, in erster Linie die NGO-Retter betreffen. Schiffe der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sowie jene von Eunavformed, welche in erster Linie die Bekämpfung des Schlepperwesens im Mittelmeer zum Ziel hat, wären von der Maßnahme offenbar nicht betroffen. Bisher ist eine offizielle Bestätigung der Regierung ausgeblieben.

In den vergangenen drei Tagen waren nach Angaben der italienischen Küstenwache insgesamt 13 500 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden – von Besatzungen italienischer Schiffe, aber auch von Schiffen der Frontex und mehreren NGOs. 5 000 Flüchtlinge sind bereits in Sizilien, Sardinien und Kalabrien an Land gebracht worden; weitere befanden sich noch auf den Schiffen ihrer Retter. Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge stellt die Behörden vor immer größere Probleme. Sämtliche Auffangeinrichtungen haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht und meist auch schon überschritten. Seit Anfang des Jahres hat Italien rund 80 000 Flüchtlinge aufgenommen – 450 am Tag und 15 Prozent mehr im Vorjahr.

Gekippte Stimmung

„Diese Zustände sind nicht mehr tragbar“, erklärte auch Matteo Renzi, Chef des regierenden Partito Democratico (PD). Man dürfe zwar nicht auf die Umfragen schielen, denn damit würde man „tief fallen“. Aber es sei eine Pflicht der Politik, davon Kenntnis zu nehmen, dass die Bürger aufgebracht seien. Das sind neue Töne des Ex-Premiers, der bisher die Politik der Seerettungen und der damit verbundenen Aufnahme von Hunderttausenden von Flüchtlingen mit Stolz und auch etwas Pathos verteidigt hatte: „Europa muss aufpassen, dass es die Werte nicht verrät, die es groß gemacht haben“, lautete das Credo Renzis. „Und wenn uns unsere Partner dabei nicht helfen, dann machen wir es eben allein.“ Damit könnte es nun bald vorbei sein.

Die Kombination des Massenansturms der Flüchtlinge mit der jahrelangen Wirtschaftskrise und der wachsenden Angst vor radikal-islamistischen Terroranschlägen hat die Stimmung im einst liberalen und ausländerfreundlichen Italien radikal verändert. Das hat sich bei den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende gezeigt, aus denen die fremdenfeindliche „Lega Nord“ und Silvio Berlusconis Rechtspartei „Forza Italia“ klar auf Kosten des PD gewonnen haben. Der Stimmungsumschwung lässt sich aber auch an der Haltung gegenüber dem Gesetz zur erleichterten Einbürgerung für in Italien geborene Ausländer ablesen, das derzeit im Senat beraten wird: Vor sechs Jahren hatte sich noch eine klare Mehrheit der Bevölkerung (71 Prozent) für das Gesetz ausgesprochen, heute ist die Mehrheit der Italiener (54 Prozent) dagegen.

zur Startseite