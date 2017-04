Ist sie noch zu retten? Einst gingen in der Jugendstilvilla an der Dehsaer Straße in Löbau Patienten ein und aus. Jetzt muss das Haus gesichert werden.

Kein Rankommen mehr: Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger müssen jetzt einen großen Bogen um die Dehsaer Straße 2, eine alte Villa, machen. Sie ist nicht das einzige Problemgebäude in Löbau. Auch an der Äußeren Zittauer Straße (kleines Bild) müssen Häuser gesichert werden.

Auch an der Äußeren Zittauer Straße müssen Häuser gesichert werden.

Das frische Grün kann die Dehsaer Straße 2 nicht ganz verdecken. Die große leerstehende Jugendstil-Villa ist auch hinter Sträuchern und kleinen Bäumen noch gut zu erkennen. Auch die Schäden. Der Putz bröckelt, die meisten Fenster sind eingeschlagen. die filigranen Verzierungen an der Fassade verfallen. Ende vergangener Woche hat der Landkreis die Notbremse gezogen und die Straße vor dem Haus weiträumig gesperrt. Aus Sicherheitsgründen, wie der Landkreis mitteilte.

Daraufhin meldeten sich einige Löbauer, die das Gebäude kennen, auf der SZ-Facebookseite zu Wort. Schade drum, so lautet der Grundtenor. „Es macht traurig und wütend, solche alten und geschichtsträchtigen Gebäude dem Verfall zu überlassen“, schreibt ein Nutzer. „Es ist sehr traurig, weil dieses Haus schon über Hundert Jahre hier steht und so viele geschichtsträchtige Ereignisse überstanden hat –nur um nun einfach vor sich hin zu rotten“, ärgert sich ein Löbauer. Tatsächlich wurde das Gebäude zur Jahrhundertwende gebaut. Wahrscheinlich 1893 entstand der erste, von der Straße aus gesehen, linke Teil. Gegen 1903 wurde die Villa um den rechten Bereich mit dem Turm erweitert.

Architekt war der Löbauer Baumeister Richard Müller, weiß Peter Emrich. Er sammelt und veröffentlicht auf seiner Internetseite zahlreiche historische Fotos und Dokumente zur Stadtgeschichte. Auch zur Dehsaer Straße 2 sind Infos zu finden: Zum Beispiel eine Zeitungsannonce von Dr. Schmidt. Darin verkündet der Arzt im November 1948 die Eröffnung seiner Praxis in der Villa: Sprechzeiten täglich von 16 bis 18 Uhr, dazu die Telefonnummer der neuen Arztpraxis. Patienten gehen hier aber längst nicht mehr ein und aus. „Es war eines der schönsten Häuser in Löbau“, sagt Peter Emrich. „Ich weiß aber nicht, wie lange schon nichts mehr daran gemacht wurde. Jetzt ist es durch Wind und Wetter schon sehr abgewirtschaftet.“ Auch auf Facebook fragten sich manche, ob die Villa jetzt überhaupt noch zu retten ist. Was mit dem Gebäude passiert, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Nach Gesetz, so erklärt Landkreis-Sprecherin Marina Michel, ist es Aufgabe der Eigentümer, ihre Gebäude so instand zu halten, dass niemand gefährdet wird. „Leider kommen mitunter Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte dieser Pflicht aus verschiedenen Gründen nicht nach“, so Marina Michel. Dann werde der Fall zur Aufgabe für die Behörden. So ist es jetzt auch bei der Dehsaer Straße 2, der alten Jugendstilvilla. Nach Auswertung einer statischen Prüfung hat die Bauaufsicht des Landkreises gemeinsam mit dem Eigentümer festgelegt, dass die Dehsaer Straße halbseitig gesperrt wird. Und zwar für drei Monate. „In dieser Zeit wird der Eigentümer nach Lösungen zur Behebung des baulichen Missstandes suchen“, teilt Marina Michel mit.

Die alte Villa ist nicht der einzige Löbauer Fall, bei dem der Landkreis eingegriffen hat. Auch an der Äußeren Zittauer Straße gibt es Probleme. Nach der Bewertung durch einen Prüfingenieur für Standsicherheit steht fest: Zwischen Haus Nummer 8 und 16 brauchen mehrere Gebäude eine Sicherung. Wann das passiert, ist noch nicht klar. Laut Landratsamt sind nicht alle Eigentümer erreichbar.

