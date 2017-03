Handball Ist Riesa eine Reise wert? Die Sachsenliga-Teams der HSG Neudorf/Döbeln müssen jeweils an der Elbe ran. dabei ist die Ausgangslage unterschiedlich.

Jessica Eisold und die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln reisen am Sonnabend, ebenso wie die Männermannschaft des Vereins, zum Sachsenligaspiel nach Riesa. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Es geht um ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wieder einmal. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger HSG Riesa/Oschatz (11./11:25) könnte die HSG Neudorf/Döbeln (7./16:20) mit einem Sieg einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung tun. Das wäre, laut Torjäger Alex Winkler, am Ende Platz fünf.

Beide Kontrahenten werden in diesem Spiel mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, zu gewinnen. Ein Schönheitspreis wird dabei sicher nicht vergeben, das stärkere kämpferische Element letztendlich den Ausschlag geben. Das Hinspiel hat die HSG gewonnen und die Schützlinge von Trainer Michael Schneider sollten mit einer optimalen Leistung auch diese Auswärtspartie für sich entscheiden können. Dass es diese Saison in fremder Umgebung meist besser läuft, zeigen die bisherigen Siege in Oberlosa, Hoyerswerda und Radeburg. HSG-Trainer Michael Schneider sagte: „Es ist wieder eins der wichtigen Spiele, die in den nächsten Wochen anstehen. Der Gegner wird alles in die Waagschale werfen und da bei uns einige Leute fehlen werden, kann ich mir vorstellen, dass es eine nege Geschichte wird.“

Sachsenliga Frauen

Beim amtierenden Meister HSG Riesa/Oschatz (2./30:6) wartet auf die HSG Neudorf/Döbeln (6./16:18) eine ganz schwere Aufgabe. Der Titelträger hat immer noch alle Chancen, erneut die Meisterschaft zu holen. Dazu muss man aber möglichst alle noch ausstehenden Spiele gewinnen, denn mit dem Radeberger SV steht ein ebenfalls in hervorragender Form spielender Kontrahent momentan mit zwei Zählern Vorsprung auf dem Spitzenplatz. Die Gastgeberinnen sind seit vielen Wochen recht konstant unterwegs und für Neudorf/Döbeln wäre es keine Schande, wenn beim Tabellenzweiten am Ende eine Niederlage zu Buche steht. Alles andere wäre bei den gegenwärtigen Voraussetzungen schon überraschend. „Wir können recht locker herangehen, stehen unter keinen Druck und können im Gegensatz zu den Gastgeberinnen nur gewinnen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Wir werden den Gegner so lange ärgern wie es geht und sehen, was herausspringt.“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (7./18:18) ist im Heimspiel gegen den Neuling SV Rot-Weiß Sagar (12./4:32) klar in der Favoritenrolle. Die Gäste haben erst vier Pluspunkte auf ihrem Konto und stehen vor dem direkten Abstieg in die Ostsachsenliga. Diese Ausgangslage sagt aber nicht, dass Rot-Weiß nicht ernstgenommen werden muss. Zu spüren bekam das am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Kurort Hartha (1./28:8), der in Ostsachsen verlor. Der Gästesieben ist der nötige Respekt entgegenzubringen. Vom gegenwärtigen spielerischen Format hat der VfL aber die besseren Voraussetzungen und das wird sich auch im Ergebnis niederschlagen. Für die Waldheimer kann nur ein Heimsieg gegen das Schlusslicht in Frage kommen. Alles andere ist undiskutabel. „Die Spiele am vergangenen Wochenende haben gezeigt, was möglich ist. Deshalb ist kein Gegner zu unterschätzen“, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte und weiter: „Natürlich möchten wir den Zuschauern gegen Sagar ein ordentliches präsentieren und etwas für unser Selbstvertrauen tun. Es sind wieder alle Spieler an Deck und deshalb hoffe ich auf einen Sieg.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./20:16) hat den VfB 1999 Bischofswerda (1./32:4) zu Gast. Das wird die mit Abstand schwierigste Aufgabe der vergangenen Wochen. Die Gäste haben mit dem Auswärtssieg beim Verfolger Weißenborn am vorletzten Wochenende einen wichtigen Schritt in Richtung Sachsenliga gemacht und sie werden diesen Vorsprung wohl nicht mehr aus der Hand geben. Spielerisch sind sie in der weitaus besseren Lage und das kann auch in Waldheim zum Tragen kommen. Die VfL-Frauen müssen schon eine Superleistung bringen, wenn sie dem Aufstiegsfavoriten die Suppe versalzen wollen. Es spricht vieles für einen Gästesieg. „Mit Franziska Kirchner fällt eine wichtige Spielerin aus, was die Aufgabe nicht einfacher macht. Aber wir wollen den Tabellenführer mit einer ruhigen Spielweise hinten und vorn mit einfachen Toren ärgern“, sagte VfL-Coach Manuel Kirpal.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (1./29:7) spielt in eigener Halle gegen den Leipziger SV Südwest (8./15:19). Mit dem LSV gastiert eine solide Mannschaft in Waldheim, die unbelastet als Außenseiter ins Spiel beim Tabellenführer gehen kann. Der VfL hat die Chance auf den Bezirksmeistertitel selbst in der Hand. Erlauben sich die Schützlinge von Trainer Michael Henoch keine Ausrutscher, dann hat die Konkurrenz aus Neudorf/Döbeln, Glesien und Riesa/Oschatz das Nachsehen. Ein Heimsieg gegen die Leipziger ist deshalb notwendig und auch wahrscheinlich.

Im Verfolgerduell treffen die HSG Riesa/Oschatz II (4./23:13) und die HSG Neudorf/Döbeln II (3./25:11) aufeinander. Nur der Sieger kann weiter auf den Titel hoffen, der Verlierer wird diese Hoffnung dann begraben müssen. Entsprechend intensiv werden beide Kontrahenten das Spiel gestalten. Das Hinspiel gewann Neudorf/Döbeln und eine Wiederholung ist auch in Riesa möglich, dafür muss aber alles ganz optimal laufen. Die Gastgeber haben das gleiche Ziel und sollten ein ebenbürtiger Kontrahent sein.

Bei der SG Lok Wurzen (12./7:29) gastiert der SV Leisnig 90 (9./15:19). Der Gastgeber muss punkten, wenn er seine noch bestehende, allerdings immer kleiner werdende Chance auf den Klassenerhalt wahren will. Für den Aufsteiger aus der Bergstadt geht es darum, mit eigenem Sieg den Mittelfeldplatz zu sichern. Wenn der SVL an seine guten Leistungen anknüpft, dann hat er in Wurzen gute Aussichten, beide Punkte mitzunehmen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./29:3) hat beim NHV Concordia Delitzsch 2010 (5./18:16) eine nicht unbedingt einfache, aber auch nicht unlösbare Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Die Delitzscherinnen sind in eigener Halle ein unbequemer Kontrahent. Um dieses Spiel zu gewinnen, muss die HSG schon an ihr Leistungslimit gehen. Passt aber alles optimal, dann ist ein Auswärtserfolg realistisch.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (12./6:26) empfängt den HC Fraureuth (9./11:25). Das Hinspiel konnten die Zschopaustädterinnen gewinnen, allerdings unterstützt durch den Einsatz von Spielerinnen aus der Verbandsligamannschaft. Es ist davon auszugehen, dass das in diesem Spiel nicht geschieht und damit die Ausgangslage eine andere ist. Dennoch sollten die Gastgeberinnen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, beide Punkte zu behalten. Einfach wird das sicher nicht, es erscheint aber auch nicht völlig unmöglich.

Völlig illusionslos wird die HSG Muldental 03 (11./7:29) zum SV Plauen-Oberlosa 04 II (1./34:2) reisen. Der Tabellenführer ist gegen den Vorletzten klarer Favorit und es spricht momentan auch rein gar nichts dafür, dass die Muldentalerinnen beim Staffelkrösus auch nur den Hauch einer Chance haben. Die Gastgeberinnen werden dieses Spiel gewinnen, alles andere wäre schon mehr als sensationell.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Bei der HSG Rochlitz/Geringswalde (6./7:11) ist die HSG Muldental zu Gast (5./8:6). Nach Minuspunkten sind die Muldentaler derzeit durch die unterschiedliche Anzahl der ausgetragenen Spiele die zweitstärkste Mannschaft der Liga. Damit das so bleibt, ist ein Auswärtssieg in Rochlitz nötig. Dieser erscheint auch nicht abwegig, vorausgesetzt, die Muldentaler können nach längerer Spielpause einen sehr guten Auftritt hinlegen.

