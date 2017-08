Ist Nieskys Geschichte ein weißer Fleck? Zum 14. Mal lobt eine Brauerei den Mitteldeutschen Historikerpreis aus. Aus der Stadt kam bisher aber noch nichts.

Der Gewinner des Historikerpreises erhält neben einem Preisgeld auch einen solchen Jahresring. © Krostitzer Brauerei

Berühmte Persönlichkeiten, Industriegeschichte, die Brüdergemeine oder der Park Monplaisir. Nieskys Stadtgeschichte ist voller Themen, zu denen es sich zu forschen lohnt – und zu denen auch geforscht wurde oder wird. Umso erstaunlicher ist es, dass Niesky beim Mitteldeutschen Historikerpreis, der alljährlich von der Ur-Krostitzer Brauerei aus Krostitz vergeben wird, bisher noch keine Rolle gespielt hat.

„Hobbyhistoriker machen häufig die Erfahrung, dass ihre Arbeit die Archive nervt und sie von der Wissenschaft belächelt werden“, sagt Ines Zekert, die das Projekt für die Brauerei betreut. „Wir wollen ihnen Mut machen, weil uns interessiert, was die Leute in ihren Schubladen haben.“ Aus Niesky sei allerdings noch nichts eingereicht worden. Ganz im Gegensatz zum Umland. So ist der Görlitzer Martin Herda im Vorjahr mit dem Sonderpreis „500 Jahre Reinheitsgebot“ ausgezeichnet worden. Herda hat sich in seiner Arbeit der „Bierstadt Görlitz“ und ihrer Brauereien gewidmet. Zwei Jahre zuvor hat der Weißwasseraner Manfred Schäfer mit seiner Geschichte über die Menschen hinter der Glasindustrie der Stadt den Preis in der Kategorie „Industriegeschichte“ gewonnen. Vielfach werden auch Ortschroniken eingereicht, erzählt Ines Zekert.

Wer sich mit seiner Forschungsarbeit, seiner Chronik, einer Biografie oder einem anderen Stück Heimatgeschichte bewerben will, kann das noch bis 30. September. Dazu muss die Arbeit mitsamt eines kurzen Lebenslaufs maschinengeschrieben an die Brauerei geschickt werden. Das geht entweder postalisch oder per Mail. Einzige Bedingung: Es muss sich um ein Thema aus Mitteldeutschland handeln.

Dem Gesamtsieger winkt ein Preisgeld von 1 500 Euro sowie ein Ur-Krostitzer Jahresring. Das ist eine Nachbildung jenes Schmuckstücks, das Schwedenkönig Gustav Adolf 1631 dem Krostitzer Braumeister überreicht hat. Zusätzlich legt eine Fachjury in bis zu sechs Kategorien weitere Gewinner fest, die jeweils 500 Euro erhalten. Außerdem gibt es einen Jugendsonderpreis für Teilnehmer ab 16 Jahren und einen Sonderpreis für Arbeiten zum Leben ums Wirken Martin Luthers. Alle eingereichten Arbeiten werden im Anschluss an das Sächsische Staatsarchiv Leipzig gegeben, weshalb möglichst keine Originale eingereicht werden sollen.

Weitere Informationen zum Historikerpreis und die Adresse sind unter www.ur-krostitzer.de zu finden.

