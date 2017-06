Ist Macron bald so mächtig wie Napoleon? Wie ein Eroberer überrollt er Frankreich. Die alte Politikergarde ist baff – und machtlos gegen sein großes Geschick.

Emmanuel Macron ist der jüngste Präsident seit Napoleon Bonaparte, der als 30-Jähriger die Macht in Frankreich übernahm. Bei solchen Vergleichen geht es vielen aber nicht nur ums Alter: Die Aufgaben, Frankreich gründlich zu reformieren und dabei auch noch Europa voranzutreiben, sind ähnliche. Die Zeiten aber ganz andere. © Montage: SZ

Das Bild, das der Sozialist Benoît Hamon am Montag nach der Wahl twitterte, machte das ganze Desaster deutlich: Sisyphos kämpft sich mühsam, aber vergeblich einen Berg hoch – trotz seiner mächtigen Muskeln. Die fehlen Hamon und seiner ebenso kraftlosen Partei derzeit allerdings. Noch vor fünf Jahren hatten Frankreichs Sozialisten alle Macht inne – und nun der komplette Absturz.

Hamon fuhr schon bei den Präsidentschaftswahlen mit nur 6,4 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Bei der Parlamentswahl am Sonntag qualifizierte er sich nicht einmal für die zweite Runde. Immerhin ein geringer Trost: Er ist damit einer von vielen Bewerbern der etablierten Parteien, die aussortiert wurden zugunsten von Kandidaten von „La République en marche“ (REM), der Partei des Präsidenten Emmanuel Macron.

Eine Überraschung ist deren Erfolg nicht. Nur das Ausmaß des Triumphs lässt die Medien wahlweise ein „Erdbeben“ oder einen „Tsunami“ beschreiben, die Frankreichs politische Landschaft dauerhaft verändern dürften. Von den insgesamt 577 Sitzen in der Nationalversammlung könnte REM am Sonntag zwischen 400 und 440 gewinnen. Es wäre nicht nur die absolute, sondern eine überwältigende Mehrheit nebst einer maximal geschwächten Opposition. In fast allen 577 Wahlkreisen fällt die endgültige Entscheidung allerdings erst in der Stichwahl zwischen den stärksten Kandidaten am kommenden Sonntag. Pro Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt. Im ersten Wahlgang braucht es für einen Sieg die absolute Mehrheit – das schafft kaum jemand.

Macrons Formation, die er erst vor gut einem Jahr gründete, stellte viele Politik-Novizen auf, viele junge Kandidaten und rund die Hälfte weiblich – Erneuerung lautete die Devise. Genau das wünsche sich eine große Zahl von Franzosen, sagt Regierungssprecher Christophe Castaner: „Sie trafen die klare Entscheidung, dem Präsidenten eine Mehrheit zu geben und mit einem alten System Schluss zu machen. Das geht einher mit einer Form der Brutalität für zahlreiche ausscheidende Abgeordnete, die durchaus verdienstreich waren. Aber der Wille, ein neues Kapitel aufzuschlagen, reißt alles mit sich mit.“

Bestens platziert sind hingegen die meisten Vertrauten des Präsidenten. Das gilt sogar für den Minister für territorialen Zusammenhalt, Richard Ferrand, der unter Druck geraten ist, weil er vor ein paar Jahren als damaliger Chef einer Regionalkrankenkasse seiner Partnerin ein lukratives Immobiliengeschäft ermöglicht haben soll.

„Als Neuling in der Politik ist Emmanuel Macron dabei, den spektakulärsten Grand-Slam der Fünften Republik zu gewinnen“, kommentierte die Tageszeitung Liberation. Die Fünfte Republik wurde 1958 gegründet.

Mit einer solch absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung, wie sie keiner seiner Vorgänger hatte, wird der 39-jährige Staatschef seine Projekte relativ problemlos umsetzen können: Noch in dieser Woche beginnen die Beratungen für ein Gesetz zur „Moralisierung“ der Politik als Reaktion auf die jüngsten Skandale wegen Korruption oder Scheinbeschäftigung von Familienangehörigen. Folgen soll ein Sicherheitsgesetz, um Regeln des Ausnahmezustands darin aufzunehmen, sowie Macrons Kern-Reform: die zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.

Macrons Gefolgsleute sehen den vorläufigen Ausgang der Parlamentswahl als eindeutige Legitimierung dieses Weges – obwohl 51,3 Prozent der Wahlberechtigten darauf verzichteten, ihre Stimme abzugeben. Auch das wird von den politischen Lagern sehr unterschiedlich kommentiert und bewertet. Die hohe Stimmenthaltung zeige doch, dass es „keine Mehrheit für die Zerstörung des Arbeitsgesetzbuches, die Beschränkung von Freiheiten, die ökologische Verantwortungslosigkeit oder für das Verhätscheln der Reichen“ gebe, warnte Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der noch um einen Parlamentssitz kämpft.

Premierminister Philippe erwiderte gelassen, die Rekordzahl an Nichtwählern sei doch vor allem „eine Folge der Demobilisierung bestimmter politischer Gruppen, die nach der verlorenen Präsidentschaftswahl keinen neuen Schwung fanden“. Der Macron’sche Tsunami blies nämlich nur in eine Richtung – und nahm allen anderen jeglichen Wind aus den Segeln.

Ein bisschen nüchterner sah es die Zeitung Liberation, die meinte: „Es ist ein Triumph ohne Begeisterung, ein überwältigender und schlaffer Sieg. Er bedeutet allerdings eine quasi einfarbige Nationalversammlung – für das Land beginnt ein völlig neues Kapitel.“ Und so ist es ein anderes historisches Bild, das sich derzeit mehr aufdrängt als jenes des glücklosen Sisyphos – nämlich das des strahlenden jugendlichen Helden. Denn es ist in Frankreich durchaus Tradition, in der Politik jungen Talenten zu vertrauen. Louis-Napoléon Bonaparte war gerade mal 40, als er 1848 zum Präsidenten gewählt wurde. Sein noch weitaus berühmterer Onkel, Napoléon Bonaparte, war gerade mal schlappe 30 Jahre alt, als er 1799 in Paris die Macht ergriff. Emmanuel Macron ist 39.

