Ist Kulti-Gutachten eine Retourkutsche? In der Debatte um die Herkuleskeule sorgt Bürgermeister Lames für Ärger.

Wolfgang Schaller besitzt für die von ihm geleitete Herkuleskeule einen gültigen Mietvertrag für den Kulturpalast. © Robert Michael

Ein Rechtsgutachten, dessen Ergebnis lautet: Der Raum unter dem neuen Konzertsaal im Kulti sollte vorerst nicht an die Herkuleskeule vermietet werden. Er hätte ausgeschrieben werden sollen, sonst könnte es nach Korruption aussehen. Beauftragt wurde es von Peter Lames (SPD), Bürgermeister für Personal und Recht (die SZ berichtete).

Nun fragen sich Politiker, was Lames antrieb, dieses Gutachten in Auftrag zu geben. „Herr Lames hat an keiner Stelle geäußert, dass die Vermietung möglicherweise rechtswidrig sei“, so CDU-Kultur-Expertin Christa Müller. „Wenn er das Gutachten im Mai in Auftrag gegeben hat, ist doch die Frage, weshalb er die Verwaltung jetzt darüber informiert und nicht vorher.“

Bereits 2008 hat der Stadtrat beschlossen, dass das private Kabarett Herkuleskeule in den Kulti einziehen solle. Lames hat über den brisanten Inhalt des Gutachtens erst informiert, als es bereits zu spät war. Der Mietvertrag war bereits seit einer Weile fertig, wurde diese Woche unterschrieben.

„Die SPD war immer gegen den Umbau des Kulturpalastes, vielleicht ist es eine Art Retourkutsche“, vermutet Müller. Auch Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne hat kein Verständnis für das Vorgehen von Lames. „Wenn es nach Jahren plötzlich Fragezeichen gibt, wäre es schön gewesen, die Verwaltungsspitze und den Stadtrat darüber zu informieren.“ Man wolle keine Schlammschlacht, dafür sei der Kulti zu wichtig, betont Stadtrat Franz Fischer (FDP/Freie Bürger): „Was da läuft, ist unfair.“ Die Räte fordern Aufklärung, wollen umgehend Anfragen dazu stellen.

Die Verwaltung dagegen hüllt sich bislang in Schweigen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist auf Dienstreise, werde sich kommende Woche darüber unterrichten lassen. An dem Vertrag werde aber nicht mehr gerüttelt, stellt Rathaussprecher Kai Schulz klar. Der OB werde sogar beim Umzug helfen.

