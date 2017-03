Ist in Sebnitz wirklich nichts los? Beim Fasching wurde die Ruhe in der Stadt beklagt. Eine Stadträtin weist das zurück und wünscht sich eine andere Mentalität.

Keine Action – das bemängelten die jugendlichen Macher eines Faschingswagens in Sebnitz. 2016 war so viel los wie seit Jahren nicht, entgegnet die Sebnitzer CDU-Chefin Annegret Schowalter. © Dirk Zschiedrich

Als „Die Stadt der Stille“ wurde Sebnitz beim diesjährigen Faschingsumzug unter anderem bezeichnet, ein weiterer Wagen porträtierte die Große Kreisstadt gleich ganz als Geisterstadt. Zitat: „leere Häuser, wenig Gesellschaft, keine Action“. Die Sebnitzer Stadträtin Annegret Schowalter möchte das nicht so stehenlassen. Wenn sie immer wieder hört und liest, dass nichts los sei, dann empört sie das, sagt die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands. „Hatten wir nicht 2016 ein Jahr, in dem in Sebnitz so viel los war wie seit dem Tag der Sachsen nicht mehr?“, fragt sie.

Tatsächlich hat die Stadt im vergangenen Sommer mit dem Stadtfest zur 775-Jahr-Feier und dem anschließenden Deutschen Wandertag die größten Veranstaltungen seit dem Sachsentag 2003 erlebt. Zehn Tage lang war der Markt ein Festplatz mit Bühnenprogramm an jedem Abend. Auch sonst gibt es regelmäßig Events: Lichtenhainer Blumenfest, Weifbergfest, Sonnenwendfeiern, Wonnemond-Festival, Museumsnacht, Tannert-Weihnacht, Kirnitzschtalfest, Kultursommer, Badfest, Rodeo, Blumenball und Fasching listet Annegret Schowalter beispielhaft auf. Hinzu kommen Konzerte von Chören und Orchestern sowie Sportveranstaltungen. „Und wie viele engagierte, kreative Leute stehen dahinter – sollten wir das nicht lieber wertschätzen, darauf stolz sein und dies auch nach außen zeigen?“

Die Sebnitzer hätten allen Grund, positiv auf das Erreichte zu blicken. „Noch nie seit 1990 stand Sebnitz so gut da wie heute“, sagt Annegret Schowalter. Besucher staunten, was die Stadt alles bietet. Bei den Einheimischen nimmt sie hingegen oft eine negative und pessimistische Grundhaltung wahr. „Damit beschmutzen wir unser eigenes Nest“, sagt die Sebnitzerin. Auf Gäste von außerhalb wirke diese Haltung regelrecht verschreckend. Dabei will die Region doch Touristen anlocken. „Nur wenn wir selbst unser Potenzial wahrnehmen und anerkennen, wie gut es uns hier geht, werden wir auch überzeugend und einladend auf Besucher und neue Bewohner wirken können“, sagt die Stadträtin. Und die werden gebraucht.

Ihr Fazit: nicht alles schlecht reden. Dass sich Jugendliche mehr Angebote wünschen oder die hintere Lange Straße nicht gut aussieht, ist ihr bewusst. Leider gebe es nicht für alles schnelle Lösungen. „Aber Sebnitz und das Leben hier gut finden, das geht ganz schnell und kann viel bewirken.“

