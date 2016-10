Ist es in der Lößnitzhalle zu kalt? Ein Sportler beschwert sich über mangelnde Beheizung der Halle. Der Betreiber widerspricht.

Das Aufwärmen ist besonders wichtig beim Sport. Laut SZ-Leser Jörg Beyer war das Warmmachen in der Lößnitzhalle in den Herbstferien jedoch nicht möglich – trotz aller sportlichen Aktivität. Während der schulfreien Zeit sei die Halle für die dort trainierenden Vereine nicht beheizt worden. „Wird hier billigend in Kauf genommen, dass man sich beim Sport verletzt oder erkältet?“, schreibt der Badmintonspieler. Gefühlt sei es in der Sportstätte kälter gewesen als draußen.

Titus Reime, Geschäftsführer der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH (sbf), kann sich das nicht vorstellen. Die sbf betreibt die Lößnitzhalle und ist auch für deren Beheizung zuständig. Die habe selbstverständlich auch in den Ferien statt gefunden, sagt Reime. Nur wenn gar keiner die Halle nutzt, fahre man die Temperatur herunter. Auch wenn kein Schulsport stattfindet, würde für Vereine geheizt. „Wir haben eine sehr genaue Temperaturüberwachung“, sagt der Geschäftsführer. 20 Grad seien immer gewährleistet.

