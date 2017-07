Ist ein Wolf in Hohnstein heimisch? Bei Hohnstein gibt es offenbar doch noch Wölfe. Nach dem Übergriff im Frühjahr werden nur noch Spuren gesichtet.

Gehören Wölfe nach Hohnstein oder nicht? Die Frage wird unter den Landwirten arg diskutiert. Noch haben die Wölfe das Muffelwild in den Wäldern. Doch ihren Speiseplan können sie auch ändern. © Symbolfoto/dpa

Nach den Wolfsübergriffen auf mehrere Mufflons im Frühjahr ist bei Ehrenbergs Landwirten etwas Ruhe eingekehrt. Dennoch sehen sie das Ganze kritisch, vor allem auch mit Blick auf die neue Kälbchensaison.

Landwirt Gunter Kranz hatte eine Menge Kälbchen auf der Weide und auch eine Menge Angst um deren Leben. Einen Herdenschutz wie etwa bei Schafen kann er auf seinen weiträumigen Wiesen nicht anlegen. Er ist sicher, dass ein oder gar mehrere Wölfe noch in der Nähe sind. Am Bärenhohl in Hohnstein wurden zumindest frische Spuren gesichtet. Das befindet sich in einem ruhigen und wenig besuchten Seitental oberhalb der Russigmühle. Also ein idealer Ort, wo sich Wölfe aufhalten und vermehren könnten. Gesicherte Erkenntnisse über den Ehrenberger Übergriff hat das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz nicht. Ob es sich um Einzelnachweise handelt und die Wölfe weiter wandern, oder ob die Wölfe sesshaft werden, wird im laufenden Monitoring weiter geklärt. Hinweise aus der Bevölkerung gerne angenommen, so das Kontaktbüro. Sichtungen von Wölfen und auch Welpen liefern wichtige Informationen für das Monitoring. Sie sind häufig die ersten Anhaltspunkte für Neuetablierungen, aber auch im bestehenden Wolfsgebiet sind sie hilfreich, um einzelne Rudel abgrenzen zu können.

So weit will es Landwirt Gunter Kranz gar nicht erst kommen lassen. Für seine Tiere sei der Wolf eine Gefahr und er müsse abgeschossen werden, sagt er. Im Hohnsteiner Rathaus wurden die Übergriffe im Frühjahr ernst genommen. Es gab ein Treffen zwischen Bürgermeister Daniel Brade (SPD), der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt und der Vorstandsvorsitzenden der LEAG. Dort wurden unter anderem Fördermöglichkeiten für Schutzmaßnahmen von Nutztieren besprochen, sagt der Bürgermeister. In Auswertung des Gesprächs wurden alle Nutzierhalter aufgefordert, Wolfsrisse zu melden. „Neue Übergriffe gibt es seitdem nicht mehr“, sagt Bauer Kranz. Doch von den Jägern weiß er, dass in den Wäldern die Überreste von Muffelwild gefunden werden. Ob das Wölfe waren, kann nicht mehr festgestellt werden. Es bleiben Vermutungen. Ebenso wie die, dass die gerissenen Mufflons im Frühjahr auf das Konto des Hohwald-Wolfes gehen. Der ist laut Unterer Naturschutzbehörde dort noch immer heimisch. Die Tiere können in einer Nacht problemlos an die 40 oder 50 Kilometer zurücklegen, für sie ist es also ein Katzensprung nach Ehrenberg.

Hinweise an das Landratsamt oder an das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“, 035772 46762, oder per E-Mail an: kontaktbuero@wolfsregion-lausitz.de

