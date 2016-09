Ist dieser Angeklagte ein falscher Polizist? Der Mann gesteht, Kurier einer Betrügerbande gewesen zu sein. Der Staatsanwaltschaft reicht das nicht.

Der Angeklagte Nebi D. sitzt seit April in Untersuchungshaft. Dass er nur ein Kurier gewesen sei und mit der Call-Center-Bande nichts zu tun haben wollte, nahm ihm die Staatsanwältin erst einmal nicht ab. © Rene Meinig

Kurioser Fall am Amtsgericht Dresden. Der 30-jährige Nebi D. aus Herne soll daran beteiligt gewesen sein, eine betagte Frau aus Dresden um rund 65 000 Euro gebracht zu haben. Der Clou: Die heute 78-jährige Frau ist nicht nur Geschädigte, sondern auch mutmaßliche Komplizin. Sie wurde angeblich von der Bande mit Sitz in der Türkei als Instrument eingesetzt.

Der Angeklagte Nebir D. ist ein Türke, der zwar in Deutschland aufgewachsen ist, dann aber wieder viele Jahre in der Türkei gelebt hatte. Dort war er unter anderem Busfahrer. Seit 2012 lebt er in Herne, hat eine Frau und zwei Kinder. Laut Anklage soll der Mann im Februar 2014 von der 78-jährigen Dresdnerin 19 500 Euro abgeholt haben – angeblich Steuern und Bearbeitungsgebühren für eine anstehende Gewinnauszahlung von mehr als 880 000 Euro. Im Juli 2014 habe die Rentnerin dem Angeklagten weitere 45 000 Euro übergeben. Noch immer in der Hoffnung auf den schönen Gewinn. Zwar waren die Geldübergaben fein dokumentiert worden, doch die Rentnerin hat nie einen Cent gesehen.

Die Staatsanwaltschaft schreibt in der Anklage, dass Nebi D. Mitglied einer Bande sei, die sich auf betrügerische Anrufe bei Senioren spezialisiert habe. Die Täter sitzen offenbar in einem Call-Center in der Türkei und gaukeln ihren Opfern verschiedene Legenden vor, um an deren Geld zu kommen. Die Telefonbetrügereien reichen von Tricks wie „falschen Gewinnversprechen“ über angedrohte Zwangsvollstreckungen bis hin zu „falschen Polizisten“. Allein im vergangenen Jahr wurden Rentner in Dresden und Umgebung von den „falschen Polizisten“ um viele Hunderttausend Euro erleichtert. Allein eine Frau aus Radebeul büßte mehr als 400 000 Euro ein.

Nebi D. ließ über seinen Verteidiger Wolf Bonn, einen smarten Anwalt aus Düsseldorf, erklären, dass er die beiden Taten bedauere. Er habe sich damals, während seiner Zeit in der Türkei, von einem Bekannten mehrfach Geld geliehen. Der habe ihn dann um einen Gefallen gebeten. So sei er von Herne zweimal nach Dresden gefahren worden, um bei der Frau das Geld abzuholen. Mehr sei nicht gewesen.

Doch daran will die ermittelnde Staatsanwältin nicht so recht glauben. Zum einen wurden offenbar Fingerabdrücke und DNA-Spuren des Angeklagten an Paketen gefunden, die sich auch mit anderen Betrügereien dieser Bande in Verbindung bringen ließen. Zum anderen fand die Polizei bei der Festnahme von Nebi D. im April dieses Jahres in dessen Auto mehr als 40 000 Euro Bargeld und zehn Goldbarren.

D.s Kurier-Geständnis klang angesichts dessen schon sehr beschönigend. Natürlich erwartet die Staatsanwaltschaft plausible Erklärungen des bislang nicht vorbestraften Angeklagten. Der 30-Jährige kann als Ersttäter auf ein mildes Urteil hoffen. Dass es dem smarten Verteidiger nicht gelungen war, sich mit der Staatsanwaltschaft und dem Schöffengericht auf einen Deal zu verständigen, spricht Bände. Fast eine Stunde hatten die Parteien vor dem Beginn des Prozesses hinter den Kulissen verhandelt, aber keine Lösung erzielt.

Später im Prozess hatte es Verteidiger Bonn geschickt verstanden, den Fokus vom Ermittlungsinteresse der Staatsanwältin zunächst abzulenken. Die wirklich spannende Frage blieb dann auch offen: Wie gelingt es den unbekannten Tätern, Menschen am Telefon derart zu verunsichern, dass sie ihr Geld von der Bank abheben und es den Tätern geben? Der 49-jährige Ermittler sagte, viele Menschen lebten zwar auch im hohen Alter selbstständig und verfügten teilweise über sehr viel Geld – doch sie seien einsam. Die Täter riefen häufig, manchmal mehrfach täglich, bei ihren Opfern an, zeigten „Mitgefühl“, und erschlichen sich so das Vertrauen, etwa indem sie vorgaben, Polizeibeamte zu sein. „Um so etwas zu machen, muss man eiskalt sein“, sagte der Zeuge. Besonders dreist sei, dass Rentner auch noch als „verdeckte Ermittler“ losgeschickt worden seien, um bei anderen Opfern Geld abzuholen.

Am Abend war noch nicht klar, ob der Prozess endet oder fortgesetzt werden muss. Schon kommende Woche beginnt ein weiterer Betrugsprozess, hinter dem diese türkische Call-Center-Mafia stehen könnte, der Fall um die Frau aus Radebeul.

zur Startseite