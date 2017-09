Ist die Fußweg-Kante zu hoch? Vor wenigen Tagen ist die Radeberger Oberstraße freigegeben worden. Doch Rollstuhlfahrer und Senioren mit Rollatoren haben an der Kreuzung ein echtes Problem.

Hindernis für Rollstuhlfahrer und Senioren mit Rollatoren: die Kante zwischen der neugebauten Ober-straße und dem Fußweg. Würde eine Schräge helfen? © Thorsten Eckert

Neu gebaut; aber alter Ärger? Die Kante zwischen der frisch sanierten Oberstraße und dem Fußweg ist für Rollstuhlfahrer und Senioren mit Rollatoren ein echtes Problem. Das jedenfalls machte jetzt Holger Wedemeyer in der jüngsten Stadtratssitzung klar. Der CDU-Mann arbeitet beruflich mit Menschen mit Behinderungen und weiß damit durchaus, wovon er spricht. „Die Kante müsste aus meiner Sicht dringend nachgearbeitet werden, das müssten wir dringend mit dem zuständigen Landesamt für Straßenbau besprechen, das für diesen Bau verantwortlich ist“, merkte Holger Wedemeyer an. Er habe in den vergangenen Tagen seit der Wiedereröffnung der monatelang umgebauten Straße immer wieder mit Betroffenen diese Stelle passiert und die Probleme deutlich gesehen. „Hier muss sich wirklich dringend etwas tun!“

Dass dieser Wunsch nur mit Schwierigkeiten umsetzbar ist, wurde aus den Worten von Radebergs Bauamtschefin Uta Schellhorn deutlich, die zum einen darauf verwies, „dass die Kante laut Vorgabe eine Mindesthöhe von zwei Zentimetern haben muss, um das Regenwasser leiten zu können“. Zum anderen habe der Behindertenbeauftragte des Landkreises erklärt, dass Kanten von bis zu drei Zentimetern möglich sind – „wir haben da also kaum Argumente“, so die Bauamtsleiterin. Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) wurde sogar noch deutlicher: „Dadurch haben wir schlicht keine Chance, eine Änderung einzufordern.“ Und deshalb habe Radeberg auch im Vorfeld keine Möglichkeit gehabt, hier auf eine Änderung der Kantenhöhe Einfluss zu nehmen.

Schräge als Alternativ-Lösung

Holger Wedemeyers Fraktionskollege Matthias Hänsel fand hingegen, die Stadt müsse in solchen Fällen „einfach mal Druck auf die Verantwortlichen ausüben“. Was OB Lemm nur kopfschüttelnd verneinte – die Stadt könne keinen Druck erzeugen, weil sie zum einen keine Baugenehmigungen erteile, zum anderen sei das Ganze eben auch eine Baumaßnahme des Landesamtes für Straßenbau, das für Staatsstraßen zuständig sei. Matthias Hänsel ließ aber nicht locker und verwies darauf, „dass die zwei Zentimeter für die Regenwasserführung ja auch bei einer Schräge des Fußwegs erreicht werden, nur eben ein Stück weiter hinten, und eine Schräge dann auch das Problem für die Rollstuhlfahrer und Rollatoren beheben würde“.

Holger Wedemeyer will sich nun an den Behindertenbeauftragten des Landkreises wenden, ob es nicht doch noch Möglichkeiten gebe, das Dilemma an der neu gebauten Straße zu beheben.

