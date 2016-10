Ist die Bundesliga brutal? Schwere Verletzungen, ein nicht geahndeter Kung-Fu-Tritt und mehrere Platzverweise heizen die Diskussion um die Härte an.

en Rasen verlassen konnte Schalkes Breel Embolo nur im Waagerechten. Bei einem Tritt des Augsburgers Konstantinos Stafylidis brach sich der Schweizer den Knöchel. © dpa

Es waren nicht die zwei verlorenen Punkte bei seinem Ex-Arbeitgeber Augsburg, die Markus Weinzierl die Laune verdarben. Es war die schwere Verletzung von Millioneneinkauf Breel Embolo, die den Schalke-Trainer wütend machte. Das Schweizer Sturmtalent wurde an der Seitenlinie von Konstantinos Stafylidis übermotiviert und kopflos umgegrätscht – mit bitteren Folgen.

Der 19-jährige Embolo fällt mit einem Knöchelbruch bis ins neue Jahr aus. „Absicht unterstelle ich ihm nicht, aber Dummheit“, urteilte Weinzierl über seinen Ex-Spieler. „Das ist ein ganz großer Schlag, den wir verdauen müssen“, stöhnte Sportvorstand Christian Heidel angesichts des Ausfalls des 22-Millionen-Transfers. Stafylidis wehrte sich und beteuerte: „Ich schwöre, dass ich ihn nicht treffen wollte. Ich möchte mich bei Breel Embolo und beim FC Schalke 04 in aller Form entschuldigen.“ Heidel mochte das Thema Härte – so kurz nach dem Klagelied von Dortmunds Trainer Thomas Tuchel – nicht anfachen. „Ich will keine neue Diskussion anfangen mit Fouls und Härte. Fußball ist ein Kampfspiel“, sagte Schalkes Manager. Doch die Diskussion ist längst im Gange. Und der Spieltag lieferte reichlich Gesprächsstoff.

Die vier Hinausstellungen sind dafür nicht das alleinige Indiz. Denn ob die alle wirklich berechtigt waren, ist zumindest fraglich. Herthas Sebastian Langkamp etwa entschuldigte sich, dass er sich nach einem Schubser des Dortmunders Emre Mors zu theatralisch fallen ließ und so die Rote Karte provozierte. „Es ist ein bisschen übertrieben, was ich aus der Szene gemacht habe. Ich habe mich von der Stimmung anstecken lassen. Das tut mir leid“, sagte er.

Dagegen durfte Hamburgs Torhüter René Adler in Mönchengladbach bis zum Abpfiff auf dem Rasen bleiben und wurde wegen eines gehaltenen Elfmeters und mehrerer Glanzparaden zurecht als Retter des 0:0 gefeiert. Allerdings hatte er vor der Pause den auf ihn zustürmenden Gladbacher André Hahn das Knie ins Gesicht gerammt. Hahn musste in der Halbzeit an der Oberlippe genäht werden – ohne Betäubung. „Es waren Krämpfe und Schmerzen dabei. Es war eine geile Schlacht“, urteilte Adler hinterher, meinte damit aber ausdrücklich nicht sein Foul, für das er nicht einmal Gelb sah.

