Ist der Wolfsabschuss rechtmäßig?

Das Problem: Ein Wolf ist seit November auffällig Seit November ist im Raum Rietschen, speziell in den Gemeinden Teicha und Quolsdorf ein Wolf auffällig. Er hat immer wieder in Siedlungen – besonders auf Komposthaufen – nach Futter gesucht. Einmal sei er einem Mopedfahrer hinterhergelaufen. „Aber es ist nicht sicher, ob er den als Mensch erkannt hat“, meint Markus Bathen, Wolfsexperte beim Naturschutzbund Nabu. Grundsätzlich zeige er aber Scheu vor dem Menschen. Laut Heike Zettwitz, Umweltdezernentin im Landkreis Görlitz, sei der Wolf, der Pumpak genannt wird, mehrfach vormittags in Siedlungen und Gehöften gesehen worden. Das sei eine unübliche Zeit für Wölfe. Auffällig ist übrigens – er humpelt.

Die Empfehlung: Vertreibung versuchen, Abschuss ist letztes Mittel Der Landkreis hatte vergangenen Herbst das Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung um ein Gutachten zu dem Tier gebeten. Die Expertinnen stellten fest, dass der Wolf aus dem polnischen Ruszów-Rudel stammt und als Jungtier von einem Förster gefüttert worden sei. Und dies über einen längeren Zeitraum. Allerdings gibt es auch eine polnische Wissenschaftlerin, die sagt, er habe nur die Essensreste von Waldarbeitern gefressen, die diese liegengelassen hatten. So berichtete ein Zuhörer bei der Diskussion am Mittwoch. Das Gutachten empfiehlt, dem Wolf einen Sender zu verpassen. Außerdem solle man versuchen, ihn zu vergrämen. Die Entnahme, also der Abschuss, sei angeraten, wenn das Vergrämen nicht funktioniert. Im Landkreis habe man aber nicht geglaubt, dass das Vergrämen funktioniert, „weil er zu sehr an Menschen gewöhnt ist“, begründete Heike Zettwitz die direkte Entscheidung für den Abschuss. Sachsens Umweltministerium habe dem zugestimmt.

Das Für und Wider: Sofortiger Abschuss widerspricht Managementplan Für Sachsens Grüne ist damit eine Blaupause entstanden. Es gebe in Sachsen einen Management-Plan für den Wolf. Darin sind Maßnahmen für den Umgang mit auffälligen Tieren festgelegt – Besendern, Vertreiben, dann erst Schießen. Wenn diese Kaskade beim ersten Problemwolf schon nicht eingehalten werde, dann könne dies auch künftig so gehandhabt werden. Heike Zettwitz machte darauf aufmerksam, dass Wölfe in Sachsen schwer zu fangen und zu besendern sind. Zur Erklärung: Die EU verbietet die dafür geeigneten Tellereisenfallen. Sachsens Jagdrecht, unter das der Wolf fällt, erlaubt Fußschlingen nicht. Markus Bathen vom Nabu hält aber den Einsatz einer Kastenfalle für möglich. Denn der Wolf könne gut mit Futter angelockt werden und man wisse recht genau, wo er sich aufhalte. Beim Vergrämen gebe es mehrere Möglichkeiten – Blitze, lautes Rufen oder Knallen und schließlich könne man ihm Schmerzen zufügen, zum Beispiel mit Gummigeschossen. Das müsse gezielt erfolgen, ein Team müsse dem Wolf dazu rund um die Uhr auf den Fersen sein.