Ist der Wolf ein Problemfall?

Nutztierschäden konzentrieren sich oft in Gebieten, in denen Wölfe neu einwandern, da die Tierhalter dort häufig noch nicht auf Wölfe vorbereitet sind. Das Töten von Wölfen kann kurzfristig zu einer Reduzierung von Nutztierschäden führen. Durch die Besetzung des freigewordenen Gebietes durch andere Wölfe, ist jedoch von einer Fortsetzung der Übergriffe auszugehen. Langfristig kann in Wolfsgebieten daher nur über die Etablierung von effektiven Herdenschutzmaßnahmen eine Minimierung von Tierverlusten erzielt werden.

Wölfe töten Tiere auch in Ortsnähe. Werden sie zur Gefahr des Menschen?

Nein, wenn Wölfe nachts und selten auch mal am Tage in Siedlungen Tiere reißen, ist dies nicht als gefährliches Verhalten gegenüber Menschen zu bewerten. Begegnungen mit Menschen vermeiden Wölfe in der Regel, weshalb die Übergriffe auf Nutztiere in Abwesenheit von Menschen stattfinden. Grundsätzlich können Wölfe, die in Kulturlandschaften leben, durchaus mal am Tage in Ortsnähe gesehen werden. Dies gehört zum Repertoire normalen Wildverhaltens.