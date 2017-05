Ist der Silberpfeil die bessere Bahn? Seit einem Jahr ist die Mitteldeutsche Regiobahn zwischen Freital und Dresden im Einsatz. Die Bilanz fällt gemischt aus.

Die Mitteldeutsche Regiobahn hat vor einem Jahr die Deutsche Bahn auf den Strecken Dresden-Hof und Dresden-Zwickau abgelöst. Mit mehr Komfort sollen mehr Fahrgäste angelockt werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Sie sind silbern, sie sind neu, bieten mehr Komfort und sollen mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen – mit diesen Ankündigungen und Erwartungen startete vor rund einem Jahr die erste Mitteldeutsche Regionalbahn (MRB) zwischen Klingenberg, Tharandt, Freital und Dresden. Fakt ist: Die Startschwierigkeiten mit Verspätungen, Zugausfällen und defekten Toiletten scheinen weitestgehend behoben. Fakt ist aber auch: Noch immer läuft beim Betrieb nicht alles rund.

„Nach den technischen Defekten im Dezember und den damit verbundenen Ausfällen und Verspätungen sind wir mit dem laufenden Betrieb der MRB zufrieden“, sagt der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Christian Schlemper. Der VVO bestellt die Züge im Auftrag des Freistaats und kontrolliert auch, ob die vertraglich festgelegten Leistungen eingehalten werden.

Die MRB, hinter der die Bayerische Oberlandbahn GmbH steckt, hatte sich bei einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Der Verkehrsvertrag läuft bis 2030. Zuvor waren die Strecken von der Deutschen Bahn betrieben worden. Durch den Wechsel verloren 150 Mitarbeiter ihren bisherigen Arbeitsplatz. Einige wechselten zur MRB, andere wechselten innerhalb der Deutschen Bahn. Es gab aber auch einige Entlassungen.

Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt den Regionalexpress 3 von Dresden nach Hof, der in der Region in Tharandt haltmacht. Außerdem übernahm die Mitteldeutsche Regiobahn am 12. Juni 2016 die Regionalbahn 30 von Dresden nach Zwickau. Die Züge stoppen an den regionalen Haltepunkten Dresden-Plauen, Freital-Potschappel, -Deuben, -Hainsberg, -Hainsberg-West, Tharandt, Edle Krone, Klingenberg-Colmnitz und Niederbobritzsch.

Schaffner sollen geschult werden

Auf den beiden Linien sind neue elektrische Triebzüge vom Typ „Coradia Continental“ unterwegs. Diese gibt es in zwei Modellen, die je nach Fahrgastaufkommen eingesetzt werden und zwischen 140 und 240 Sitzplätze und 170 bis 270 Stehplätze bieten. Die Züge sind angeblich leiser als andere. Zudem gibt es ein größeres Platzangebot für Reisende und Gepäck. Die silbernen Wagen sind klimatisiert, barrierefrei, mit behindertengerechten Toiletten, Mobilfunkverstärkern, Blindeninfo-System, Haltewunschtastern und Ausstiegshilfen ausgerüstet.

Nachdem es bereits zum Start wegen des Ausfalls eines Stellwerks und technischer Probleme zu Verspätungen gekommen war, musste die MRB Anfang Dezember die Hälfte der Elektrozüge aus dem Verkehr ziehen. Zwei Drittel der Fahrzeuge hatten Mängel an den Laufflächen der Radsätze sowie Probleme mit den Türen, hieß es damals. Aus Vorsicht konnten 18 der 29 Triebzüge nicht fahren. Diese Probleme scheinen mittlerweile endgültig behoben. Der Verkehrsverbund spricht von einem stabilen Fahrplan.

Genervt waren die Fahrgäste zu Beginn auch von den Ansagen im Zug. Nach jedem Halt wurde per Bandansage mitgeteilt, wie der Zug heißt und wo er überall hält. Vor allem auf der Regionalbahnverbindung mit relativ vielen Stopps führte das zu einem einzigen Redeschwall. Die Bandansage wurde deswegen umprogrammiert.

Dritter wesentlicher Kritikpunkt sind die Toiletten. Sie sind öfter verstopft und deswegen verschlossen. Die Ursache dafür sind Handtücher, die von einigen Fahrgästen in den Toiletten mit hinuntergespült werden.

Die MRB will das Problem nun mit neuen Piktogrammen lösen. Sie sollen den Fahrgästen bildlich erklären, dass die Papierhandtücher nicht in die Toilette gehören. Die Piktrogramme seien überarbeitet und mit einer englischen und arabischen Sprachversion ergänzt worden, so ein Sprecher. „Die Behebung der Verstopfung erfolgt in unseren Werkstätten und wird umgehend veranlasst.“

Ärger gibt es auch, weil einige Schaffner offenbar nicht ausreichend mit den VVO-Tarifen vertraut sind. Der Sächsischen Zeitung ist ein Fall bekannt, bei dem eine Zugbegleiterin fälschlicherweise darauf bestand, dass ein sechs Jahre altes Kind für die Fahrt zahlen muss. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 gilt aber: Alle Kinder bis zum Tag ihrer Einschulung fahren gratis, unabhängig von ihrem Geburtstag. Zuvor galt der sechste Geburtstag als Grenze. „Der VVO nimmt solche Hinweise sehr ernst und wertet sie gemeinsam mit der MRB aus“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Der Verkehrsverbund will sich nun wegen möglicher Schulungen mit den Verantwortlichen der Regionalbahn abstimmen.

Bei der MRB selbst sieht man jedoch derzeit keinen Handlungsbedarf. „Uns ist nicht bekannt, dass es Beschwerden bezüglich falscher oder unzureichender Tarifinformationen gibt“, so ein Sprecher. „Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig und intensiv über die gültigen Tarife und deren Änderungen geschult.“ Insgesamt zeigt sich das Unternehmen zufrieden mit dem ersten Jahr. „Wir ziehen eine durchaus positive Bilanz“, heißt es. „Wir fahren einen stabilen Fahrplan mit höchst motivierten Mitarbeitern. Auch das Feedback unserer Kunden ist sehr positiv.“

Ob das Hauptziel – nämlich, mehr Menschen zum Zugfahren zu bewegen – mit den neuen Zügen erreicht wurde, lässt sich unterdessen noch nicht sagen. Eigentlich wollte der Verkehrsverbund Oberelbe schon im vergangenen Herbst erste Zahlen zu der Entwicklung der Fahrgastzahlen veröffentlichen. Nun teilt Sprecher Christian Schlemper mit: „Derzeit läuft noch die Lieferung der Rohdaten. Dann folgt die Auswertung.“ Die Zahlen sollen in etwa einem Monat vorliegen.

