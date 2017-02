Ist der Rödertalpark zu groß? Großröhrsdorf weist Kritik aus Radeberg zurück. Die Bierstadt fordert eine kleinere Verkaufsfläche.

Seit 1993 ist das Einkaufszentrum an der Pulsnitzer Straße in Großröhrsdorf eine beliebte Adresse für die Bewohner im Rödertal. Es sei zu groß für die Kleinstadt Großröhrsdorf, meint der Nachbar Radeberg als Große Kreisstadt. © Rene Plaul

Acht Kilometer bis zum Rödertalpark in Großröhrsdorf. Mit solcher Werbung locken Ausleger mit dem Hinweis auf das Einkaufszentrum (EKZ) an Radeberger Lichtmasten Kundschaft in die Nachbarstadt. Im Radeberger Rathaus kommt das offenbar gar nicht gut an. Das ist einer aktuellen Radeberger Stellungnahme sehr deutlich zu entnehmen. Mit der hatten sich jetzt die Großröhrsdorfer Stadtväter auseinanderzusetzen.

Anlass waren einige Änderungen am Bebauungsplan (B-Plan) für das Großröhrsdorfer Gewerbegebiet mit dem Einkaufszentrum. B-Pläne legen fest, was gebaut werden darf und was nicht.

Hintergrund für die Änderungen waren unter anderem die umfangreichen Umbauten am Einkaufstempel bis 2013. Der muss den Radebergern schon lange ein Dorn im Auge sein. Deshalb fuhr die Stadt jetzt schwere Geschütze in der Wortwahl auf und äußerte „erhebliche Bedenken“. Für eine Stadt wie Großröhrsdorf als Grundzentrum sei ein Einkaufszentrum mit einer Fläche von 13 519 Quadratmetern viel zu groß. Genau die will Großröhrsdorf jetzt aber im Planpapier so richtig festklopfen. Radeberg kritisiert, dass ein EKZ dieser Größenordnung nichts mehr mit einer Versorgung der Leute mit „Gütern des kurzfristigen Bedarfs“ zu tun habe. Nur so stehe es einem Grundzentrum jedoch zu. Aber Großröhrsdorf sauge Kaufkraft aus der Nachbarstadt ab, kritisiert Radeberg heftig. Das sei schädlich für die Große Kreisstadt als Mittelzentrum. Radeberg sieht zudem Widersprüche zum Landesentwicklungsplan. Die zulässige Verkaufsfläche werde deutlich überschritten und müsse reduziert werden.

Erst vor Jahren Millionen investiert

Das ist starker Tobak. Zumal die Eigentümerfamilie des Rödertalparks und Mieter erst vor wenigen Jahren einen zweistelligen Millionen-Betrag in den Umbau und die Modernisierung des Zentrums gesteckt haben. Genau das müsse aber noch in den Bebauungsplan eingearbeitet werden. Außerdem will die Stadt die Nutzungsart als Einkaufszentrum mit der entsprechenden Handelsfläche ohne Wenn und Aber festschreiben. Damit werde der B-Plan endlich mit den gültigen Baugenehmigungen in Einklang gebracht. Idealerweise passiere das freilich zuvor oder parallel zum Baugeschehen. Insbesondere Änderungen beim Thema Schallschutz hätten das Planverfahren jedoch in die Länge gezogen. Der musste überarbeitet und zudem eine Fläche zur Aufforstung eingearbeitet werden. Außerdem haben einige Unternehmen den Wunsch, ihre Gebäude aufzustocken. Das war bisher nicht in jedem Fall möglich. Die Stadt will hier flexibel sein und geht auf die Unternehmen zu. Auch dieser Punkt habe Zeit gekostet. An der Verkaufsfläche des Rödertalparkes an sich habe sich jedoch nichts geändert, versichert die Rathauschefin. Die Stadt wolle nun endgültig den Deckel auf die Sache legen und zeigt kein Verständnis für die Querschüsse aus Radeberg gegen den Rödertalpark. Der ist schon kurz nach der Wende 1993 entstanden. Kerstin Ternes räumt ein, dass ein solcher Komplex heute wahrscheinlich nicht mehr genehmigt würde. Aber: „Bestand bleibt Bestand.“

Auf den Bestandsschutz pocht die Stadt, „auch wenn man in anderen Kommunen anderer Meinung sei“, so Kerstin Ternes. Umso wichtiger die B-Planänderung. Damit werde lediglich der Bestandsschutz gewahrt. Die Großröhrsdorfer Bürgermeisterin erwartet keine negativen Auswirkungen für Radeberg, die über die seit 1993 bestehenden Verhältnisse hinausgehen. Großröhrsdorf sehe keinen zusätzlichen Kaufkraftabfluss. Eine Reduzierung der Verkaufsfläche lehnt Großröhrsdorf damit ab: „Der Eigentümer braucht Planungssicherheit.“ Die bekomme er nun. Zumal kaum eine andere Nutzungsart für den Komplex denkbar wäre. Und auch für die Attraktivität Großröhrsdorfs sei der Rödertalpark wichtig.

Die Stadt Großröhrsdorf hat nun das Ziel, die Planänderungen schnell durchzubringen. Das Verfahren ziehe sich schon viel zu lange hin. In Radeberg wolle man sich die ablehnende Begründung zu den Einwänden erst noch genau anschauen. Dann werde man entscheiden, ob man dagegen vorgehe oder nicht, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert zur SZ.

