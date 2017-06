Ist der Kampf um den Zebrastreifen verloren? Der Medinger Förderverein kämpft seit Jahren um mehr Sicherheit vor der Grundschule. Einen Strohhalm haben sie noch.

Der Medinger Förderverein kämpft weiterhin um einen Zebrastreifen vor der Grundschule. Noch ist das Vorhaben nicht gescheitert. © Thorsten Eckert

Es ist der vierte Anlauf, den der Förderverein der Medinger Grundschule gewagt hat. Zum vierten Mal haben sich die Mitglieder an das Straßenverkehrsamt in Bautzen gewandt und um einen Zebrastreifen vor der Grundschule der Ottendorfer Ortschaft gebeten. Und zum vierten Mal innerhalb von sieben Jahren scheint das Vorhaben zu scheitern. Denn eine Verkehrszählung im Mai direkt vor Ort hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. „Die Fachleute haben von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr gezählt. Dabei haben sie pro Stunde 50 Fußgänger und 300 Fahrzeuge registriert“, erklärt René Edelmann vom Förderverein auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Zu wenig für die Bautzener Straßenverkehrsbehörde, um zu handeln. Und da Eltern, Lehrer und der Förderverein schon fast mit solch einem Ergebnis gerechnet haben, hat der Elternbeirat während des Vorort-Termins mit Ingo Link, Leiter der Bautzener Behörde, 350 Unterschriften übergeben. „Diese Unterschriften zeigen den dringlichen Wunsch der Eltern, einen Fußgängerüberweg vor der Grundschule errichten zu lassen“, so René Edelmann.

Grundsätzlich herrschen vor der Einrichtung keine schlechten Bedingungen. Denn direkt vor der Schule gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Auch ein Warnschild „Kinder“ ist groß und deutlich auf der Weixdorfer Straße zu sehen. Das Problem: Genau an dieser Stelle gibt es nur einen einseitigen Fußweg. Kinder, die aber in die Wohngebiete Am Eichelberg, Ahornstraße, Kronenberg sowie Bergtannen oder in das Gebiet um die Bärnsdorfer Straße wollen, müssen weiter vorn – in Höhe der Ernst-Thälmann-Straße – die Straße überqueren. Dort, wo auf beiden Seiten ein Fußweg ist. Aber eben auch dort, wo nicht 30, sondern 50 Stundenkilometer gelten. Genau deswegen fordert der Verein, an eben jener Stelle einen Zebrastreifen zu markieren.

Das Anliegen der Medinger, die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, stößt beim Straßenverkehrsamt auch auf Verständnis, wie Gernot Schweitzer, Sprecher des Landratsamt Bautzen auf Nachfrage der SZ erläutert. „Deshalb haben wir eine Verkehrserhebung durchführen lassen, um das Erfordernis für eine Fußgängerquerungsanlage zu ermitteln. Leider lag das Resultat unter den Erwartungen“, so der Sprecher. Dennoch hat die Behörde das Anliegen der Eltern, Lehrer und des Fördervereins noch nicht komplett abgelehnt. Stattdessen haben die Vertreter den Medingern angeboten, nach den Herbstferien an einem Nachmittag noch einmal zählen zu lassen, um ein realistisches Bild von der Situation vor Ort zu bekommen. „Je nach Ergebnis werden wir weitere Maßnahmen prüfen, um die Sicherheit zu erhöhen“, erklärt Gernot Schweitzer. Noch besteht also Hoffnung für den Zebrastreifen.

